FETÖ şüphelisi SPK üyesinde, Adil Öksüz izine rastlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mesut Erdinç Bayhan tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) SPK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 2'si tutuklu 8 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, tutuklu şüphelilerden Mustafa Taşdemir'e ait dijital materyallerde, FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen firari Adil Öksüz'ün hem isminin hem de e-mail adresinin kayıtlı olduğu belirtildi.

Mahkemeye gönderilen iddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Sermaye Piyasası Kurulu Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı'nın gönderdiği yazıda, 40 personelin FETÖ ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı, bununla ilgili savcılığa da yazı gönderildiği kaydedildi.

Tüm şüpheliler tutuklandı

Tüm şüphelilerin Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildiği kaydedilen iddianamede, şüpheliler hakkında, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyetinin, 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde bir karar vermesi bekleniyor. İddianamenin kabulü halinde, şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak. AA