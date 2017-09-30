FETÖ şüphelisi belgeselden tespit edilerek yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgüte ait kapatılan televizyon kanalında 3 yıl önce yayınlanan belgeselde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'le tanışmasını anlattığı belirlenen şüpheliyi yakaladı.

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan örgüte ait Irmak Televizyonu'nda iki bölüm halinde yayınlanan "Geçmiştin izler" isimli belgeselin internet ortamında bulunan videolarını incelemeye aldı.

Yaklaşık 3 yıl önce video paylaşım sitesine yüklendiği tespit edilen görüntülerde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'le tanışmasını ve örgüt için yaptıklarını anlatan Z.Ş'nin İzmir'de olduğu bilgisine ulaşan ekipler, çalışma başlattı.

Zanlı, Karabağlar'daki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Z.Ş'nin KHK ile kapatılan ve malvarlıklarına el konulan Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı kurucu mütevelli heyetinden olduğu, örgüt içinde aktif olarak görev aldığı iddia edildi.