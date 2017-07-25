"FETÖ şüphelilerine yönelik işkence iddiaları asılsız"

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında soruşturma yürütülen şüphelilere yönelik işkence yapıldığına ilişkin sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturmalarla ilgili olarak, bazı sosyal medya platformları üzerinden gerçek kimlikleri ifşa edilmeksizin hakkında soruşturma bulunan şüphelilere yönelik işkence iddiaları ortaya atıldığı bildirildi.

FETÖ/PDY soruşturmalarında bugüne kadar sadece 2 kişinin ifadeleri sırasında benzer iddialarda bulunduğu ve söz konusu iddialarla ilgili soruşturma işlemlerinin başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"FETÖ/PDY soruşturması yürütülen şüphelilere yönelik işkence yapıldığına ilişkin sosyal medyada yer alan bahse konu iddialar asılsız olup, resmi şikayetler hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır. Bugün itibarıyla benzer iddiaları içeren şikayet dilekçesi de aynı şekilde işleme alınarak soruşturma başlatılmıştır. Belirtilen iddialara ilişkin yürütülen soruşturmalarda işkence ya da şiddete konu hiçbir delil tespit edilememiştir. Sosyal medya platformlarında paylaşılan şüphelilere yönelik işkence ve şiddet iddiaları, soruşturmalarda görev alan çalışanların moral ve motivasyonunu bozmaya ve halkta algı oluşturmaya yönelik olup, FETÖ/PDY soruşturmaları diğer tüm kamusal soruşturmalar gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar, yürürlükte bulunan anayasa ve kanunlar çerçevesinde titizlikle yürütülmektedir."