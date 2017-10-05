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FETÖ soruşturmaları kapsamında 39 hakim ve savcı ihraç edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu, FETÖ soruşturması kapsamında, 39 hakim ve savcıyı daha meslekten ihraç etti.

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FETÖ soruşturmaları kapsamında 39 hakim ve savcı ihraç edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 39 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti.

Alınan bilgiye göre, HSK tarafından, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 3. maddesinin 1. fıkrası kapsamında FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatları olduğu sabit görülen 39 hakim ve cumhuriyet savcısının meslekte kalmalarının uygun olmadığı ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına karar verildi.

HSK, süreçte 4 bin 521 hakim ve savcı hakkında FETÖ üyeliğinden işlem yapmış ve bu kişiler meslekten ihraç edilmişti. Bugün ihraç edilenlerle FETÖ/PDY kapsamında meslekten ihraç edilen hakim ve savcı sayısı toplam 4 bin 560 oldu.

Meslekten çıkarma kararının, dijital materyallerde yapılan incelemeler, örgüt mensuplarının haberleşme için kullandıkları şifreli programlarda yer alan kayıtlar, soruşturmalar kapsamında ifadelerine başvurulan hakim ve cumhuriyet savcılarının ifade ve sorgu tutanakları ve soruşturma sürecinde itirafta bulunan hakim ve cumhuriyet savcılarının beyanlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu alındığı kaydedildi.

HSK'nın ihraç kararının Resmi Gazete'ye gönderildiği öğrenildi.

Etiketler: hsk, hakim ve savcılar, fetö
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