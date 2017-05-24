FETÖ sanıklarına hapis cezası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan, iki doktor ve bir hemşire ile eski memura 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuklu doktorlar H.K ve Ş.Y, avukat M.K, tutuksuz yargılanan hemşire A.A ve eski memur S.Y ile avukatları katıldı.

Sanık H.K savunmasında, telefonuna ByLock yüklemediğini ve kullanmadığını iddia etti.

Bank Asya kayıtlarında tespit edilen paranın kendisine ait olmadığını savunan H.K, "Bank Asya'da hesabım var ve aktif olarak kullanıyorum. Daha önce müfettişlere de söyledim, banka hesaplar arasında para dağıtmış. Bu para da Fatih Günan (firari FETÖ zanlısı) diye birine aitmiş. Ben bu kişiyi tanımıyorum. İnternet bankacılığından da sürekli hesabımı kontrol ederim. Orada bu para görünmüyordu. 90 bin liranın üzerindeki bu para benim değildir." ifadelerini kullandı.

H.K, baldızının sağlık sorunları bulunan eşinin yanında bir süre kaldığını, kimseyi suçlamak istemediğini ancak telefonuna ByLock'u baldızının yüklemiş olabileceğini iddia etti.

Sanık avukat M.K de savunmasında, ByLock'u ne zaman indirdiğinin, ne kadar kullandığının ve kiminle iletişime geçtiğinin belli olmadığını ileri sürerek, "Mahrem imamların ByLock görüşme içeriklerinin tespit edildiği söyleniyor. Madem öyle MİT'e yazın 'Bu adamın mahrem imam olmasından şüpheleniyoruz, konuşma içeriklerini tespit edin' deyin. Bir kelime çıksın suçu kabul edeceğim." dedi.

Haklarındaki iddiaları kabul etmediklerini belirten diğer sanıklar da beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan H.K, Ş.Y, A.A ve S.Y'ye 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek tutuklu sanıklar H.K ve Ş.Y'nin tahliyesine karar verdi. Avukat M.K'yi de sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye eden mahkeme, duruşmayı erteledi.