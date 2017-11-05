FETÖ sanıkları bu ay görülecek 64 davada hesap verecek

Yurt genelinde 15 Temmuz darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında kasım ayında 26 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 64 dava görülecek.

Darbe girişiminin ardından ülke genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar sürerken tamamlanan soruşturmalar çerçevesinde açılan davalar da devam ediyor. Bu kapsamda, kasım ayında öne çıkan 64 davada 6 bin 841 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, 271 sanığın yargılandığı davanın görülmesine, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 6 Kasım'da devam edilecek.

Aynı gün 81 sanıklı "Selam Tevhid"de kumpas, 19 sanıklı Doğan Medya Center'ın işgali, 178 sanıklı Tuzla Orhanlı Gişeleri ve Mehmetçik Vakfındaki olaylara ilişkin davalar İstanbul'daki; 486 sanıklı Akıncı Üssü darbe girişimi, 221 sanıklı Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu darbe girişimi, 317 sanıklı FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davalar da Ankara'daki mahkemelerde görülecek.

Kasım ayında görülecek davalardan sanık sayılarıyla öne çıkan darbe girişimine ilişkin 13 ilde 30, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında da 18 ilde 34 dava bulunuyor.

İllerde bu ay içinde görülen/görülecek bazı davalar şunlar:

6 KASIM

Dava: Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili darbe girişimi davası (221 sanıklı)

Yer: Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 6-30 Kasım

Saat: 10.00

Dava: Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahındaki olaylarla ilgili darbe girişimi davası (244 sanıklı)

Yer: Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 6-30 Kasım

Saat: 10.00

Dava: Akıncı Üssü darbe girişimi davası (486 sanıklı)

Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları

Tarih: 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 Kasım

Saat: 10.00

Dava: Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlere ilişkin darbe girişimi davası (317 sanıklı)

Yer: Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 6-17 Kasım

Saat: 10.00

Dava: Ankara Kara Harp Okulundaki eylemlerle ilgili darbe girişimi davası (239 sanıklı)

Yer: Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 6-30 Kasım

Saat: 10.00

Dava: 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlere ilişkin dava (330 sanıklı)

Yer: Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 6, 7, 8 Kasım

Saat: 10.00

Dava: İzmir'deki darbe girişimi davası (271 sanıklı)

Yer: İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 6,7,8 Kasım

Saat: 09.30

Dava: Malatya'daki darbe girişimi davası (76 sanıklı)

Yer: Yakınca Spor Salonu

Tarih: 6 Kasım (Pazartesi)

Saat: 09.00

Dava: "Selam Tevhid"de kumpas davası (81 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 6-7-8-9-10 Kasım

Saat: 10.00



Dava: Doğan Medya Center'ın işgali davası (19 sanıklı)

Yer: İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)

Tarih: 6 Kasım (Pazartesi)

Saat: 10.00

Dava: Tuzla Orhanlı Gişeleri ve Mehmetçik Vakfındaki olaylarla ilgili dava (178 sanıklı)

Yer: İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)

Tarih: 6-7-8-9-10 Kasım

Saat: 09.30

Dava: FETÖ'nün Nazilli’deki öğretmen yapılanması davası (87 sanıklı)

Yer: Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 6-13 Kasım

Saat: 09.00

Dava: FETÖ/PDY'nin Abant İzzet Baysal Üniversitesindeki yapılanması davası (77 sanıklı)

Yer: Bolu Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 6 Kasım (Pazartesi)

Saat: 10.00

Dava: FETÖ/PDY'nin Çorum yapılanması davası (36 sanıklı)

Yer: Çorum Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 6-7-8 Kasım

Saat: 10.00

Dava: Şırnak'ta FETÖ/PDY'nin darbe girişimiyle ilgili dava (385 sanıklı)

Yer: Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 6-20 Kasım

Saat: 09.30



7 KASIM

Dava: Sarıyer'deki Borsa İstanbul'un işgal edilmesi davası (15 sanıklı)

Yer: İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)

Tarih: 7-8-9-10 Kasım

Saat: 09.30



Dava: FETÖ’nün sözde para kasası Naksan Holding davası (25 sanıklı)

Yer: Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7 Kasım

Saat: 09.00



Dava: Sözcü gazetesi sahibi Akbay ve çalışanları hakkındaki dava (4 sanıklı)

Yer: İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi-(Çağlayan)

Tarih: 7-8-9 Kasım

Saat: 10.00



Dava: Sakarya'da FETÖ/PDY davası (40 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7 Kasım (Salı)

Saat: 10.00



Dava: Isparta'da 700 harbiyelinin Ankara'ya götürülme girişimi davası (30 sanıklı)

Yer: Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7 Kasım (Salı)

Saat: 09.00



8 KASIM

Dava: Denizli'de finans kaynakları ve il yapılanmasına yönelik dava (67 sanıklı)

Yer: Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 8 Kasım Çarşamba

Saat: 09.30



Dava: FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin dava (92 sanıklı)

Yer: Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi - Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi

Tarih: 8-15 Kasım

Saat: 09.00



Dava: FETÖ/PDY üyeliği davası (38 sanıklı)

Yer: Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 8 Kasım (Çarşamba)

Saat: 14.00



Dava: Kilis'te esnaf yapılanması davası (35 sanıklı)

Yer: Kilis L Tipi Kapalı Cezaevi Duruşma Salonu

Tarih: 8 Kasım (Çarşamba)

Saat: 09.00



9 KASIM

Dava: "FETÖ'nün Sakarya yapılanması" davası (72 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9-10 Kasım

Saat: 10.00

10 KASIM

Dava: Eski öğretmenlerin yargılandığı dava (50 sanıklı)

Yer: Kilis L Tipi Kapalı Cezaevi Cezaevi Duruşma Salonu

Tarih: 10-16 Kasım (Cuma-Perşembe)

Saat: 09.00



Dava: 5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki darbe girişimi davası (42 sanık)

Yer: Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 10 Kasım (Cuma)

Saat: 09.00

13 KASIM

Dava: Kırklareli'ndeki darbe girişimi davası (31’i tutuklu 81 sanık)

Yer: Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 13 Kasım Pazartesi

Saat: 09.00



Dava: İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında kumpas davası (68 sanıklı)

Yer: 17. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 13-17 Kasım

Saat: 09.30

Dava: İstanbul'daki ByLock'çu polislerin davası (86 sanıklı)

Yer: İstanbul 22 Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)

Tarih: 13-14-15 Kasım

Saat: 09.30

14 KASIM

Dava: İstanbul'daki "Organize polislerin" FETÖ davası (86 sanıklı)

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi' (Çağlayan)

Tarih: 14-15-16 Kasım

Saat: 09.30

Dava: Ordu'daki FETÖ davası (71 sanıklı)

Yer: Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 14 Kasım (Salı)

Saat: 09.30

15 KASIM

Dava: Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulması davası (9 sanıklı)

Yer: İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)

Tarih: 15 Kasım ( Çarşamba)

Saat: 10.00



Dava: Bolu'da FETÖ/PDY "çatı davası" (145 sanıklı)

Yer: Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 15 Kasım (Çarşamba)

Saat: 10.00



16 KASIM



Dava: Kars'ta darbe girişimi davası (24 sanıklı)

Yer: Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 16 Kasım (Perşembe)

Saat: 09.30



17 KASIM

Dava: Denizli'de darbe girişimi davası (64 sanıklı)

Yer: Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 17 Kasım Cuma

Saat: 09.30



20 KASIM

Dava: "25 Aralık darbeye teşebbüs" davası (69 sanıklı)

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)

Tarih: 20-21-22 Kasım

Saat: 09.30



Dava: Acıbadem'deki Türk Telekom binasının işgali davası (41 sanıklı)

Yer: İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)

Tarih: 20 Kasım Pazartesi

Saat: 10.00



Dava: Hakkari'deki darbe girişimi davası (18'i tutuklu 32 sanıklı)

Yer: Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 20 Kasım (Pazartesi)

Saat: 09.00

Dava: Sakarya'daki FETÖ'nün darbe girişimi davası (Firari Adil Öksüz ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 224 sanıklı dava)

Yer: Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 20 Kasım

Saat: 09.30



Dava: Pamukkale Üniversitesindeki FETÖ yapılanmasına yönelik dava (115 sanıklı)

Yer: Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 20 Kasım Pazartesi

Saat: 09.30

21 KASIM

Dava: FETÖ/PDY'nin il yapılanması ve iş adamları davası (70 sanıklı)

Yer: Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 21-23 Kasım (Salı-Perşembe)

Saat: 09.00



Dava: Konya'daki çatı davası (170'i tutuklu 527 sanıklı)

Yer: Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 21 Kasım (Salı)

Saat: 09.00



Dava: Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı ile Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timinde görev yapan askeri personelin yargılandığı dava (29'u tutuklu 31 sanık)

Yer: Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 21 Kasım (Salı)

Saat: 09.00



Dava: Siirt Valiliğinin abluka altına alınması davası (79'u tutuklu 320 sanık)

Tarih: 21 Kasım

Yer: Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi

22 KASIM

Dava: FETÖ üyesi olduğu iddia edilen ByLock kullanıcılarının davası (92 sanıklı)

Yer: İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)

Tarih: 22 Kasım (Çarşamba)

Saat: 09.30



Dava: Taksim Meydanı ve TRT'nin Harbiye'deki binasının işgali davası (99 sanıklı)

Yer: İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)

Tarih: 22 Kasım (Çarşamba)

Saat: 10.00



Dava: FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin dava (45 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)

Tarih: 22 Kasım (Çarşamba)

Saat: 10.00



Dava: FETÖ/PDY sanığı polislerin yargılandığı dava (40 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 22 Kasım (Çarşamba)

Saat: 11.30

23 KASIM

Dava: A Haber kanalının yayınını kesmek isteyen askerlerin yargılandığı dava (14 sanık)

Yer: İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)

Tarih: 23 Kasım (Perşembe)

Saat: 10.00



Dava: Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'yı almaya giden darbecilerin yargılandığı dava (24'ü tutuklu 27 sanık)

Yer: Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 23 Kasım (Perşembe)

Saat: 10.00



27 KASIM

Dava: Fenerbahçe Orduevi'nin kontrol altına almaya çalışılması davası (40 sanıklı)

Yer: İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)

Tarih: 27 Kasım (Pazartesi)

Saat: 10.00



Dava: FETÖ'nün adliye yapılanması davası (129 sanıklı)

Yer: İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)

Tarih: 27-28 Kasım

Saat: 10.00

Dava: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylemlere ilişkin dava (143 sanıklı)

Yer: İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)

Tarih: 27-28-29-30 Kasım

Saat: 09.30



Dava: Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ele geçirilmeye çalışılması davası (28 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)

Tarih: 27-28 Kasım

Saat: 09.30



Dava: FETÖ sanığı iş adamı ve kamu görevlilerinin yargılandığı dava (20’si tutuklu 78 sanık)

Yer: Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 27 Kasım Pazartesi



28 KASIM



Dava: İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgali davası (50 sanıklı)

Yer: İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)

Tarih: 28 Kasım (Salı)

Saat: 09.30

Dava: Mahmutbey gişelerinin kapatılmasına teşebbüs edilmesi davası (36 sanıklı)

Yer: İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)

Tarih: 28 Kasım (Salı)

Saat: 10.00



Dava: FETÖ'nün Nazilli esnaf yapılanması davası (67 sanıklı)

Yer: Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 28 Kasım

29 KASIM

Dava: FETÖ sanığı BDDK yönetici ve çalışanlarının yargılandığı dava (33 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)

Tarih: 29-30 Kasım (Çarşamba)

Saat: 09.30



Dava: FETÖ'nün İTÜ'deki akademik yapılanmasına ilişkin dava (35 sanıklı)

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)

Tarih: 29 Kasım (Çarşamba)

Saat: 10.00



Dava: İzmir'deki "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler kapsamında FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik dava (102 sanıklı)

Yer: İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 29 Kasım

Saat: 09.30



Dava: FETÖ'nün Bayburt çatı davası (karar duruşması - 60 sanıklı)

Yer: Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 29 Kasım (Çarşamba)

Saat: 13.30



30 KASIM

Dava: FETÖ'nün Yalova yapılanması davası (103 sanıklı)

Yer: Yalova Ağır Ceza Mahkemesi (Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde kurulan özel salon)

Tarih: 30 Kasım

Saat: 09.00

Kaynak: AA