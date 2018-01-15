FETÖ sanıkları Altan ve Alpay'ın tahliye talepleri reddedildi

İstanbul 27'inci Ağır ceza Mahkemesi Altan'ın avukatlarının itiraz başvurusunu değerlendirdi, tahliye talebi reddedildi.

Karar oy çokluğuyla alındı.

İstanbul 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi, Resmi Gazete'de yayımlanmadığı ve gerekçeli kararının kendilerine ulaşmadığı gerekçesiyle Mehmet Altan'ın tutukluluğunun devamına karar vermişti.

Şahin Alpay'ın avukatları da tahliye talebiyle üst mahkemeye başvurdu.

İtirazı değerlendiren İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tahliye talebini oybirliği ile reddetti.

Gerekçeli kararda, sanığın kaçma şüphesinin bulunduğu belirtilerek, 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği tutukluluğun devamı kararının usul ve yasaya uygun olduğu belirtildi.

Anayasa Mahkemesi, FETÖ sanığı Altan ve Alpay’ın, “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ile “ifade ve basın özgürlüklerinin” ihlal edildiği yönünde karar almıştı.

Kaynak: TRT Haber