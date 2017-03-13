FETÖ sanığının çelişkili ifadesi savcıya takıldı

Erzurum'da özel bir firmanın müdürü olan tutuklu sanık Mustafa Topuz'a, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) darbe girişiminde yurt dışında bulunmasına rağmen mesaj attığı Türkiye'deki arkadaşlarına darbeye karşı çıkmamaları yönünde telkinde bulunduğu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla diğer bankalardan para çekip örgünün finans kaynağı Bank Asya'ya aktardığı iddiasıyla "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası, bir firmada müdürlük yapan tutuklu sanık Mustafa Topuz hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucu hazırlanan ve mahkemece kabul edilen 24 sayfalık iddianamede, FETÖ/PDY'nin yapılanması ve amacı, terörizm hususundaki genel hususlar ve Topuz'un yaptığı belirtilen eylemler hakkında bilgiler aktarıldı.

İddianamede, Topuz'un firmaya iş müracaatında bulunanlara cemaatin evlerinde kalıp kalmadığını sorup işe alınacaklarda bu hususu referans aldığı belirtilerek, firmada çalışanlara da hizmet içi eğitim toplantıları sonrası örgütün propagandasını yaptığı iddia edildi.

Topuz'un, "örgütün darbe girişinde bulunduğu 15 Temmuz günü yurt dışında bulunduğu belirtilen iddianamede, sanığın buna rağmen mesaj attığı arkadaşlarına evlerinden çıkmamaları gerektiği konusunda telkinde bulunarak vatandaşların yaşanan eylemlere karşı demokratik tepki göstermek amacıyla sokaklara ve meydanlara çıkmasına engel olmaya çalıştığı" yer aldı.

İddianamede, Topuz'un 17-25 Aralık sürecinden sonra iş başvurusunda bulunmak için kendisini ziyarete gelen A.T.Ç'ye "cemaat evlerinde kalıp kalmadığını" sorduğu, bu kişinin de kalmadığını beyan etmesi üzerine "senin işin olmaz" dediğine işaret edilerek, sanığın örgütle bağlantılı okullardan Aziziye Kolejindeki toplantılara katıldığına yer verildi.

Topuz'un Gülen aleyhine "Facebook" sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan bir videonun altına Gülen lehine yorum yazıp 15 Temmuzdan sonra bu yorumu sildiği anlatılan iddianamede, Topuz'un örgütün finans kaynağı Banka Asya'daki hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu, 2014 Şubat ayından itibaren diğer bankalarda bulunan hesaplarından Bank Asya'ya havaleler yaptığının ortaya çıkartıldığı bildirildi.

Gülen'in talimatına uyup Bank Asya'ya para yatırmışlar

İddianamede, Topuz'un, bir başka bankadan 12 Eylül 2014'te 30 bin lira kredi çekerek aynı gün 15.56'da Bank Asya'daki hesabına transfer ettiğine vurgu yapılarak, Gülen'in 25 Aralık'tan sonra örgüte yönelik yapılan operasyonlar sonrasında "Bank Asya'ya sahip çıkın, orası Okçular Tepesidir, orayı terk etmeyin" içerikli talimat verdiği ifade edildi.

Bu talimat üzerine örgüt mensuplarının örgütsel bir tavır olarak söz konusu bankada yeni hesaplar açtırdıkları ya da var olan hesaplarına para yatırıp hesap artırımı yoluna gittikleri dile getirilen iddianamede, Topuz'un da "başka bir bankadan kredi çekerek aynı gün Bank Asya'daki hesabına havale etmesinin örgütsel tavır olarak oldukça dikkat çekici olduğu" değerlendirilmesinde bulunuldu.

İddianamede, Topuz'un savunmasında, evlendikten sonra eşinin altınlarını bozdurarak Bank Asya'daki hesabına yatırdığını ve kendisinden borç isteyen amcasına vermek üzere başka bir bankadan 30 bin lira kredi çektiğini öne sürdüğü anlatıldı.

Topuz'un ifadesinde "Başka bankadan çektiğim krediyi eşimin istememesi sebebiyle amcama vermedim, bu parayı kredi çektiğim bankaya yatırmam halinde dahi borcum kapanmayacağı için Bank Asya'daki kar payı hesabıma yatırdım" şeklinde savunma yaptığı belirtilen iddianamede, Topuz'un şu ifadelerine yer verildi:

"Çalışmış olduğum iş yerine iş başvurusunda bulunan herhangi bir kimseye cemaat evlerinde kalıp kalmadığını sormadım. Aziziye Koleji'nde organize edilen hiçbir toplantıya katılmadım. 15 Temmuz'da dil eğitimi için İngiltere'de bulunmamdan dolayı darbe girişimini BBC televizyonundan öğrendim. Televizyonda kalkışma ile ilgili detaylı haberler yoktu. Gece 02.00'da insanların üzerine ateş açıldığını öğrendim. Meclisin bombalandığını ise ertesi gün öğrendim. Bu nedenle olayın ciddiyetinin farkında olmadım. Whatsapp grubunda darbeyi desteklemek ve vatandaşın tepkisini engellemek adına bir şey yapmadım."

Savcı, Topuz'un ifadelerini çelişkili buldu

İddianameyi hazırlayan Cumhuriyet savcısı ise Topuz'un savunmasına itibar edilmediği anlatılarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Sanık başka bankadan çektiği krediyi aynı tarihte Bank Asya'ya transfer etti. Bu nedenle eşiyle tartıştığı için parayı amcasına vermekten vazgeçtiği yönündeki savunmasına itibar edilmemiştir. Zira sanığın kredi kullandığı an ile parayı transfer ettiği an arasında eşiyle tartışacak zaman dilimi olmadığı anlaşılmıştır. Yine olayın vehametini ilk anda kavrayamadığı için Whatsapp üzerinden yazdığı mesajların yanlış anlaşıldığı, darbeyi desteklemek ve vatandaşın tepkisini engellemek adına bir şey yazmadığı yönündeki savunmasına da itibar edilmemiştir, zira sanığın olay gecesi saat 23.24'te İstanbul'da askerlerin polisin silahını topladığına dair mesaj yazdığı, yani yaşanan olaylarla ilgili bilgi sahibi ve olayların farkında olduğu anlaşılmıştır."

İddianamede, bu sebeplerle tutuklu sanık Mustafa Topuz'un, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Topuz'un yargılanmasına önümüzdeki günlerde Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.