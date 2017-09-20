FETÖ sanığını avukatı ele verdi

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 187'si tutuklu 527 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince, Büyükşehir Belediyesi tarafından özel hazırlanan merkez Meram ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen çatı davası duruşmasında tutuklu sanıkların dinlenmesine devam edildi.

Tutuklu sanıklardan Bünyamin Acar savunmasında, örgütün küçük ve büyük bölge imamlığı yaptığına ilişkin iddiaları reddetti.

Örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock'un telefonunda yüklü olmasına ilişkin iddialara da cevap veren Acar, ByLock kullanmadığını ve içeriklerini de reddettiğini söyledi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Acar'a "Kullanıcı adı 'bnymacr42' olan hesap da mı senin değil?" sorusunu yöneltti.

Sanık Acar'ın avukatının "Müvekkilimin ByLock'ta yazdıkları incelendiğinde suç teşkil edecek yazışmaların olmadığı anlaşılır" demesi üzerine de Mahkeme Başkanı, sanık avukatına "Müvekkilin ByLock kullanmadığını ve içeriğini de reddettiğini söyledi ama siz içerikleri kabul ediyor musunuz." dedi.

Tutuklu sanık Celal Uyar ise savunmasında, hakkında örgütün muhasebeciliğini yaptığı iddiasına ilişkin suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen Uyar'ın, ByLock kullanmadığını söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı Uyar'a "Sen Tarsuslu değil misin ByLock kullanıcı şifren de 'Tarsuslu' şeklinde ama." dedi.

Tutuklu sanık Celalettin Bozkurt da kendisinin "eğitim imamlığı" yaptığına ilişkin iddiaları kabul etmediğini söyledi.

Mahkeme Başkanının, Bozkurt'a sahte kimlik ve üzerinde bir miktar parayla yakalandığını sorması üzerine Bozkurt, "Kimliği, hanımın amcasının evine misafirliğe gittiğimizde gizlice masanın üstünden almıştım. Daha sonra kimliğine kendi fotoğrafımı yapıştırdım. 30 yıllık bir eğitimci olarak herkesten özür diliyorum, eşeklik ettim. Böyle bir şey yaptığım için kendimden utanıyorum, yapmamalıydım. O paralar da benim değil, kayınbiraderime aitti." diye konuştu.

Duruşma yarın sanıkların dinlenmesiyle devam edecek. AA