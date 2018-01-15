FETÖ sanığı Mehmet Altan'ın tahliye talebi reddedildi

İstanbul 27'inci Ağır Ceza Mahkemesi itiraz başvurusunu değerlendirdi.
Tahliye talebi kabul edilmedi.
İstanbul 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin, "hak ihlali" kararı ardından Mehmet Altan'ın tutukluluğunun devamına karar vermişti.
Mahkeme, Anayasa Mahkemesinin kararının Resmi Gazete'de yayınlanmaması ve gerekçeli kararının mahkemeye ulaşmamış olmasını gerekçe göstermişti.
Bunun üzerine Mehmet Altan'ın avukatları üst mahkeme olan İstanbul 27'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunmuştu.
TRT HABER