FETÖ sanığı eski belediye başkanına 6 yıl 8 ay hapis

Erzurum'un Aziziye ilçesindeki bir arsanın, "belediye başkanlığınca sahte belge düzenlenerek Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finans sağlamak üzere satışının sağlandığı" iddiasına ilişkin 10'u tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada, aralarında eski Aziziye Belediye Başkanı Fatih Cengiz'in de yer aldığı 21 sanığa çeşitli hapis cezaları verildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında Fatih Cengiz'in de bulunduğu bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasının ardından mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, cezalarında çeşitli nedenlerle indirim ya da artırım yaptığı sanıklardan Fatih Cengiz, Hadi Zaimoğlu'na FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle 4 yıl 2 ay, "ihaleye fesat karıştırmak"tan da 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 6 yıl 8 ay, terör örgütü üyesi olmakla suçlanan Mustafa Alkan'a 4 yıl 2 ay, Mehmet Suiçmez, Aydın Durdu, Cafer Akdemir, Mehmet Keskin, Sefer Karabacak, Murat Erdoğan, Hurşit Vural, İbrahim Kağızmanlı, Abdulbaki Turğun, Yusuf Keskin, Faris Ulaşcan, Nimet Toğa, Haluk Urvasızoğlu, Mehmet Salim, Haluk Eyyüpoğlu, Mahmut Bölükbaşı ve Ömer Ekrek'e 6 yıl 3 ay, Mustafa Yıldız'a da 8 yıl 9 ay hapis verdi. AA