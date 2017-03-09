  • 09 MART 2017, PERÅžEMBE

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FETÃ– okullarÄ± yabancÄ± ajanlara ev sahipliÄŸi yapmÄ±ÅŸ

"Ã‡atÄ± iddianame"de, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n TÃ¼rk cumhuriyetlerinde aÃ§tÄ±ÄŸÄ± okullarda diplomatik pasaportlu CIA ajanlarÄ±nÄ± IÌ‡ngilizce oÌˆgÌ†retmeni olarak istihdam ettiÄŸi belirtildi.

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FETÃ– okullarÄ± yabancÄ± ajanlara ev sahipliÄŸi yapmÄ±ÅŸ

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlerle ilgili 221 sanÄ±k hakkÄ±nda hazÄ±rlanan Ã§atÄ± iddianamenin giriÅŸ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n tanÄ±mlanmasÄ± yapÄ±ldÄ±. Bu bÃ¶lÃ¼mde FETÃ–'nÃ¼n uluslararasÄ± tesÌ§kilat, yabancÄ± devlet ve istihbarat servisleriyle ilisÌ§kisine de yer verildi.

YabancÄ± uÌˆlke istihbarat servislerinin, TuÌˆrkiye merkezli olarak duÌˆnyanÄ±n 160 uÌˆlkesinde faaliyet goÌˆsteren ve Pensilvanya'dan yoÌˆnetilen FETÃ–'yÃ¼ kontrol ettiÄŸi ve TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kod isimler kullanmasÄ±, Ã¼yelerinin belli sÃ¼relerle telefon numaralarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmesi, bilinmesi gerekenler ve tedbir prensipleri gibi uyguladÄ±ÄŸÄ± yÃ¶ntemlerin, Ã¶rguÌˆtuÌˆn bir veya birkacÌ§ devletin istihbaratÄ±nÄ±n sÌ§emsiyesi altÄ±nda oldugÌ†unun gÃ¶stergesi olarak nitelendirildi.

CIA'de bir doÌˆnem TuÌˆrkiye istasyon ÅŸefi olarak da goÌˆrev yapan, eski CIA BasÌ§kan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve ABD'deki Ã¶nemli dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸlarÄ±ndan Rand Corporation'da danÄ±sÌ§man olarak goÌˆrevli Graham Fuller'in, GuÌˆlen'in ABD'den ikamet izni alabilmesi icÌ§in referans olduÄŸu bilgisi de iddianamede yer aldÄ±. Fuller'in "Siyasal IÌ‡slam'Ä±n GelecegÌ†i" kitabÄ±nda teÅŸekkÃ¼r ettiklerinin arasÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elebaÅŸÄ±nÄ±n bulunmasÄ±, TuÌˆrkcÌ§e'ye cÌ§evrilen "Yeni TuÌˆrkiye Cumhuriyeti" adlÄ± kitabÄ±nda da GuÌˆlen hakkÄ±ndaki oÌˆvguÌˆ dolu ifadelerinin olmasÄ± FETÃ–'nin kimlere hizmet ettiÄŸinin gÃ¶stermesi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir delil olarak nitelendirildi.

Darbe gecesi TÃ¼rk DonanmasÄ±'nÄ±n yÃ¼zde 70'ini hazÄ±r hale getirdiler

Darbe giriÅŸiminin Ã§atÄ± iddianamesi

Lobi ÅŸirketleriyle TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmasÄ±
Ä°ddianamede, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n yabancÄ± istihbarat servisleriyle irtibatÄ±nÄ±n Ã§ok aÃ§Ä±k olduÄŸuna dikkat Ã§ekilerek, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n BruÌˆksel'de bir lobi ÅŸirketiyle anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, ABD'de lobi ÅŸirketlerine para verildiÄŸi, ABD'deki seÃ§im kampanyalarÄ±na baÄŸÄ±ÅŸlar yaptÄ±ÄŸÄ± ve senatÃ¶rlerden bazÄ±larÄ±nÄ±n "gezi" adÄ± altÄ±nda TuÌˆrkiye'ye getirip guÌˆÃ§ gÃ¶sterisinde bulunduklarÄ± belirtildi.

FETÃ–'nÃ¼n BelÃ§ika'daki lobi ÅŸirketiyle anlaÅŸmasÄ±nda TuÌˆrkiye'yi Avrupa uÌˆlkeleri nazarÄ±nda sucÌ§lu durumda goÌˆsterip Avrupa BirligÌ†i'nin TuÌˆrkiye’ye baskÄ± uygulamasÄ±nÄ± saÄŸlamayÄ± amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin araÅŸtÄ±rma ve gÃ¶rÃ¼ÅŸlerin de aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddianamede, FETÃ–'nÃ¼n TuÌˆrk cumhuriyetlerindeki okullarÄ±nda, diplomatik pasaportlu CIA ajanlarÄ±nÄ± IÌ‡ngilizce oÌˆgÌ†retmeni olarak istihdam ettiÄŸi bilgisine yer verildi.

Ä°ddianamede, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n yabancÄ± uÌˆlkelerden destek alabilmek icÌ§in onlarla iÅŸ birligÌ†i icÌ§inde olduÄŸu da kaydedildi.

Etiketler: fetÃ¶ okullarÄ±, cÄ±a ajanlarÄ±
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