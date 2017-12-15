FETÖ elebaşı Gülen, FETÖ'cü polis memuru için hakimlere mektup yazdı

ABD’de görülen ambargo davasında önemli bir gelişme yaşandı.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in 25 Nisan 2015 tarihinde Hüseyin Korkmaz ve 60’dan fazla polisin serbest bırakılması için hakimlere yazdığı mektup, Hakan Atilla’nin avukatı Todd Harrison tarafından mahkemeye sunuldu.

Korkmaz 'cemaatten değilim' dedi ama FETÖ lideri onun için mektup yazdı

Daha önce savcılığın tanığı olarak dinlenen Korkmaz ise 'Gülen cemaatinden değilim, tahliye kararı veren hakimi de tanımam' diyerek kendini savundu.

Mektup 27 Temmuz 2016’da Zaman Gazetesi Görsel Yönetmeni Fevzi Yazıcı’nın evinde yapılan aramada ortaya çıkarılmıştı.

FETÖ’cü 32. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Mustafa Başer, 25 Nisan’da 70’e yakın FETÖ’cü zanlıyı üst mahkeme kararına rağmen serbest bırakmaya çalışmıştı. Olay medyada “kamikaze hakimler” başlığı ile yer almıştı.

FETÖ firarisi eski polis Korkmaz kimdir?

Eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Komiser Yardımcısı olan Korkmaz, 2014 yılında 17-25 Aralık soruşturmasını yürüten polislerle ilgili açılan dava kapsamında Fethullah Gülen Cemaati ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle önce gözaltına alınmış ve sonrasında da tutuklanmıştı.

Eski komiser yardımcısı, 17 aylık tutukluğun ardından Şubat 2016'da serbest bırakılmıştı. Korkmaz ayrıca polislikten de ihraç edilmişti.

Türkiye'den kaçan Korkmaz, ABD'deki "Ambargo" davasında verdiği ifadede Amerikalı yetkililerin kendisine yardım ettiğini, beraberinde kaçırdığı belgeleri de ABD makamlarına verdiğini anlatmıştı.

TRT Haber