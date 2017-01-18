‘FETÖ itirafçıları aldatmacayı oynuyorlar’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yargıda Birlik Derneği üyelerine hitap etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün, yargıya verilen desteği kullandığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin darbecilerle, cuntacılarla, vesayet odaklarıyla mücadelesi adına yargıya verdiğimiz desteği, bu örgüt (FETÖ) kendi militanlarına yol açmak için kullanmıştır. Bu durum, sadece kadroların istilasına yol açmamış, aynı zamanda darbecilerle, cuntacılarla, vesayet odaklarıyla yaptığımız mücadeleye de çok büyük zararlar vermiştir."

"17-25 Aralık örgütün kendini açığa çıkarmasının adıdır"

17-25 Aralık operasyonunu, kendi şahsi meselesi olarak göstermeye çalışanlar bulunduğuna işaret eden Erdoğan, "17-25 Aralık operasyonunu birileri ısrarla şahsi meselem olarak göstermeye çalıştı, hala da çalışıyor. Halbuki 17-25 Aralık operasyonu yargıyı ele geçirmeye çalışan bu örgütün (FETÖ) kendini inkar edilemez bir şekilde açığa çıkarmasının adıdır." dedi.

"FETÖ'nün güç temerküzüne girdiğini gördük"

İnsanları peşin hükümle kategorize etmediklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Devletine, milletine, hükümetine, demokratik meşru siyasi kurumlara saygı duyan veya öyle gözüken herkese kapıları açık tuttuk. Hiç kimseye ve hiçbir gruba ne yargıyı ne de başka bir grubu peşinen asla teslim etmiş değiliz. Fakat bu örgütün (FETÖ) zihin dünyası ve organizasyon yapısı, her türlü iyi niyeti istismara müsait olduğu için adeta 'Saman altından su yürüterek' pek çok yerde güç temerküzüne girdiklerini gördük."

"Daha da eriyecekler"

FETÖ'nün, terör örgütü PKK ile müşterek çalıştığını belirten Erdoğan, "PKK terör örgütü ile bunlar (FETÖ) ortak, müşterek çalışıyorlar. Bugün bizim emniyet teşkilatımız içerisinde bunlar var mı, var. Silahlı Kuvvetlerimizin içinde bunlar var mı, var. Bunlar terör örgütlerinin işini ciddi manada kolaylaştırıyorlar ama her geçen gün eriyorlar, daha da eriyecekler veya terk edecekler." diye konuştu.

"Türkiye için büyük bir kazançtır"

Bir terör örgütünün yargıda kurduğu etkinliğin, bir soruna işaret ettiğini bildiren Erdoğan, "Dolayısıyla yasama, yürütme, yargı erkleri arasındaki ilişkilerin demokratik bir anlayışla yeniden belirlenmesi Türkiye için kayıp değil, tam tersine büyük bir kazançtır." dedi.

"İtirafçılar doğru konuşmuyor"

FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunanlardan çok iyi tanıdığı isimler bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"İtirafçı namıyla ortaya çıkıyorlar. Fakat bunlar doğru konuşmuyor. Bakın bunu açık söylüyorum. İtirafçı diyerek ortaya çıkarken bunlar, gayet iyi aldatmacayı oynuyorlar. En tehlikeli olan da bu. Çünkü bunların bir kısmıyla benim zamanında başa baş görüşmelerim olmuştur, Başbakanlığım zamanında. Şimdi itirafçı olarak söyledikleriyle Başbakan olduğum zaman bana söylediklerine baktığım zaman tamamen aykırı ifadeler. Bu oyuna asla gelmemek gerekiyor."

"Aksayan bir iş görmedim, duymadım"

FETÖ'cülerin tasfiyesinin, işleri zorlaştırmak bir yana rayına oturttuğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler hep bu yöndedir. Bugüne kadar FETÖ'cülerin kamudan uzaklaştırılmasından dolayı aksayan bir iş, ortaya çıkan bir mağduriyet henüz görmedim, duymadım. Hatta yılbaşında İstanbul'da yaşanan terör saldırısının failinin yakalanmasında olduğu gibi, gerçekten çok zor ve takdir edilmeyi hak eden işlerin üstesinden başarıyla gelindiğini görüyoruz."

"Çoğulcu yapıdan geriye dönüş mümkün değildir"

Önümüzdeki dönemde de HSYK'nın çoğulcu ve geniş tabana oturan yapısının mutlaka korunacağını bildiren Erdoğan, "Ülke olarak, adalet teşkilatı olarak çok büyük faydasını gördüğümüz bu çoğulcu yapıdan geriye dönüş mümkün değildir." dedi.

"Patinajın ortadan kaldırılması gerekiyor"

Devletin işlerliğinde bir patinaj bulunduğunu kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu patinajın ortadan kaldırılması gerekiyor. Çift başlılık işte bunu getiriyor. Muhalefet partilerimizden Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu gerçeği görmesi sayesinde Anayasa'da yeni sisteme uygun değişikliklerin yapılabilme yolu açılmıştır. Ben milletim adına Milliyetçi Hareket Partisi liderine ve ekibine özellikle teşekkür ediyorum."