'FETÖ ile sonuna kadar mücadele edeceğiz'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) sonuna kadar mücadele edileceğini belirterek, "İnşallah bunlar hiçbir şekilde gün yüzü görmeyecekler, mahkemelerde hesap verecekler. İnşallah milletimiz bu katillerden hesabı, hukuk içerisinde soracak. Onlara gerekli dersleri verecekler." dedi.

Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katılarak, memleketi Ordu'da güzel bir ramazan ayı iftarında bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ramazanın özelliğinin iftar saatindeki manevi atmosferi ve diğer bütün güzellikleri teneffüs etmek olduğunu belirten Kurtulmuş, "Ramazanın özelliklerinden birisi de ölmeden önce kendi hesabımızı gözümüzden geçirerek, iyiliklerimizi, kötülüklerimizi, yanlışlarımızı, doğrularımızı bir kez daha gözden geçirme imkanı buluyoruz. Bundan dolayı da Allah'a şükrediyoruz." diye konuştu.

Ramazan sofralarının birlik ve beraberliğin hatırlandığı sofralar olduğunu, Müslümanların birliğinin bir kez daha bu sofralarda hatırlandığına dikkati çeken Kurtulmuş, "Savaşlarla, bombalarla, işgallerle, iç çatışmalarla inim inim inleyen Müslümanları unutmuyor, onlara da dualar ediyoruz." dedi.

Kurtulmuş, iftar zamanları şehir meydanlarında kurulan sofralarda pek çok kişinin ilk defa birbirini gördüğünü, aynı Rabb'e döndüğünü, aynı devlet için dua ettiğini, aynı milletin torunlarına, çocuklarına dua ettiğini anımsattı.

"O kahpeliği unutmayacağız ve unutturmayacağız"

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlara Allah'tan rahmet ve gazilere de şükranlarını dile getiren Kurtulmuş, ramazan sofralarında 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin bir kez daha hatırlandığını söyledi.

Kurtulmuş, FETÖ'cü darbeciler ve arkasındaki güçlerin hiç unutmaması gereken bir şey bulunduğunu, 15 Temmuz'un, bu milletin ikinci kurtuluş mücadelesini verdiği gün olduğunu bilmeleri gerektiğini vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Bu millet, 15 Temmuz'u geride kalan bir masal olarak asla görmeyecek. 15 Temmuz, çocuklarımıza, torunlarımıza aktaracağımız bir kurtuluş, yükseliş akşamıdır. Unutmayacağız... Şehitlerimizi, kahramanlarımızı asla unutmayacağız. Tankların altına yatan mücahitleri unutmayacağız. O tankların karşısına elinde bastonuyla çıkan dedelerimizi unutmayacağız. Bayrağını alıp çıkan ninelerimizi unutmayacağız. O kahpeliği de unutmayacağız ve unutturmayacağız.

Bunlar, 'Yaptık, geçti, geride kaldı.' zannetmesinler. İşte görüyorsunuz, iki gün evvel FETÖ'cülerin bir davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çıktı. 18 FETÖ'cüye bu ceza verildi. Bunlar zannetmesinler ki 'Biz, bunları unuttururuz.', 'Bu millet saf bir millettir.' O defter kapandı, sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnşallah bunlar hiçbir şekilde gün yüzü görmeyecekler, mahkemelerde hesap verecekler. İnşallah milletimiz bu katillerden hesabı, hukuk içerisinde soracak. Onlara gerekli dersleri verecekler."

"İslam dünyası yeni krizlerle boğuşuyor"

Türkiye'nin bir taraftan FETÖ ile uğraşırken diğer taraftan da terör örgütleriyle boğuştuğuna işaret eden Kurtulmuş, "Büyük bir oyun oynanıyor. Türkiye'nin güneyinde hem DEAŞ hem PYD/PKK'yı üstümüze salmaya çalışıyorlar. Dost bildiğimiz ülkeler, bizimle iş birliği yapmak yerine terör örgütleriyle iş birliği yaparak Ortadoğu'da dengeleri bozmaya çalışıyor. Buna karşı uyanık olacağız. Bu kadar karışıklıklar, ayrılıklar, olumsuzluklar varken bir de İslam dünyası yeni krizlerle boğuşuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, Türkiye'nin sadece 80 milyondan mesul olmadığını, bir milyar 700 milyon Müslüman'dan, bütün bölge ve insanlıktan sorumlu olduğunu söyledi.

Katar krizine dikkati çeken Kurtulmuş, "Bu mübarek günde çıkarılan yapay krizi önlemek için bütün gücümüzle mücadele ediyoruz. Ümit ediyoruz ki başkaları istedi diye bu coğrafyada yeni bir kriz, yeni bir kaos çıkmayacak, bu mübarek ramazan günlerinde Müslüman ülkeler arasında ortaya çıkan anlaşmazlık inşallah bitirilecektir." ifadelerini kullandı.

İftar programına Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.