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'FETÖ ile mücadelede desteklerini istedik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Mozambik Cumhurbaşkanı Nyusi ile ülkemizde 15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ ile mücadeleyi de konuştuk." dedi.

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FETÖ ile mücadelede desteklerini istedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi ile görüştü. İki ülke arasında ikili anlaşmalar imzalandı. Liderler daha sonra imza töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Mozambik Cumhurbaşkanı ile ülkemizde 15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ ile mücadeleyi de konuştuk. Bu konuda kendilerinden özellikle desteklerini istedik. Zira Mozambik'te de belli yerlerde bunların nasıl ki bizde silahlı kuvvetlere, polis teşkilatımıza, devletin kurumlarına yerleşmiş, sızmışlarsa aynı prensibi, dünyanın dört bir köşesinde yaygın olan örgüt, burada da yapacaktır. Bunun farkında olması temennisinde bulundum. Bu bir dost, kardeş temennisidir." dedi.

Etiketler: FETÖ ile mücadele, Cumhurbaşkanı Nyusi, cumhurbaşkanı erdoğan, 15 Temmuz gecesi
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