  • 05 MAYIS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » 'FETÖ ile mücadele yurt içi ve yurt dışında hukuk içerisinde sürüyor'

'FETÖ ile mücadele yurt içi ve yurt dışında hukuk içerisinde sürüyor'

Başbakan Yıldırım ile Moldova Başbakanı Pavel Filip baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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FETÖ ile mücadele yurt içi ve yurt dışında hukuk içerisinde sürüyor

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Başbakan Yıldırım ile Moldova Başbakanı Pavel Filip'in 1 saat süren baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, gösterilen misafirperverlik için Filip'e teşekkür etti.

Başbakan Yıldırım, Moldova'da 2 hafta önce yaşanan sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başbakan Yıldırım ile Moldova Başbakanı Pavel Filip, başkent Kişinev'deki Devlet Konukevi'nde gerçekleştirilen baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. 

Başbakan Binali Yıldırım, "FETÖ ile ilgili mücadelemiz ülkemizde hukuk içerisinde devam ediyor. Yurt dışındaki faaliyetler konusunda da muhatap ülkelerle çalışmalarımız aynı şekilde sürüyor. Ben şuna eminim ki Moldova dost bir ülke olarak, Türkiye'ye zarar verecek hiçbir örgütün, hiçbir faaliyetin arkasında bugüne kadar olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Buna eminiz ve bu konudaki yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

"15 Temmuz'dan sonra o işi yargıya havale ettik"

FETÖ ile mücadelenin yargının işi olduğunu kaydeden Yıldırım, "Biz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra işi yargıya havale ettik. Bundan sonra iş yargının. Yargı hangi yönde, nasıl karar verirse o karar tecelli edecek. O bakımdan tahliyeler oluyor, tekrar gözaltılar oluyor. Suçluları tespit edip adalete teslim ettikten sonra bizim alanımız orada duruyor. Ondan sonra yargının alanı başlıyor ve yargı gereğini yapıyor. Tabii ki isimler üzerinden yorum yapmak yanlış olur." şeklinde konuştu. 

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, Moldova Başbakanı Pavel Filip, Moldova
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