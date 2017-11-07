'FETÖ ile bağlantılı toplam 2 bin 274 kurum kapatıldı'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, ''15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü milli iradeye yönelik darbe girişimini müteakip bu terör örgütüyle iltisakı veya aidiyeti tespit edilen 1065 özel okul 361'i diğer özel öğretim kurumu ve 848'i özel öğrenci yurdu olmak üzere toplam 2.274 kurum kapatılmıştır. " dedi.

Bakan Yılmaz, kapatılan okulların eğitim hizmeti sunumunda herhangi bir boşluk yaratmadığını hatta eğitim yatırımı yapan vatandaşlar sayesinde özel okullaşma oranının ve özel okula gitme oranının arttığını vurguladı.

Kaynak: TRT Haber