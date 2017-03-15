FETÖ, Hollanda'da cirit atıyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Hollanda'da çok sayıda okul ve iş adamları derneğiyle faaliyet yürütüyor. FETÖ üyesi firari Zekeriya Öz'ün de yaşadığı Hollanda'da yayın yapan Zaman Vandaag, Türkiye aleyhindeki haberleriyle tepki çekiyor.

Hollanda Genç İş Adamları Federasyonu (HOGİAF) örgütün Hollanda'daki önemli finansal faaliyetlerinde rol oynuyor.

Federasyon, Den Haag İş Adamları Derneği (DİAD), Utrecht Genç İş Adamları Derneği (UGİAD), Brabant Genç İş Adamları Derneği (BİAD), Twente İşadamları Derneği (TİAD), Rotterdam Genç İş Adamları Derneği (ROGİAD), Amsterdam Genç İş Adamları Derneği (AGİAD), Veluwe ve Overijssel Genç İş Adamları Derneği (VOGİAD) ve Gelderland İş Adamları Derneğinden (GİAD) oluşuyor. Değişik kentlerde faaliyet gösteren bu derneklerle örgüt, ülkenin tamamında yasal kılıf altında çalışıyor.

Türk imamlara iftira

HOGİAF yöneticileri, Hollanda medyasına yaptığı açıklamalarla Türklerin tepkisini çekiyor. 19 Ağustos'ta Algemeen Dagblad gazetesine konuşan HOGİAF Genel Direktörü Ahmet Taşkan, Diyanet'e bağlı 145 cami imamına iftira atarak "Neredeyse tüm Türk imamlar Erdoğan'ın görevlileri. Ben onlara gizli ajan diyorum. Onları Türkiye'ye geri gönderin" dedi.

Bank Asya hisseleri NL Partners B.V. şirketine devredildi

Ülkede örgüte yakın çok sayıda şirket bulunurken, bunlar arasında INL Partners B.V. şirketi öne çıkıyor. Örgüte ait kapatılan Bank Asya'nın bazı hisselerinin bu şirkete devredildiği biliniyor.

BDDK'nın Mart 2015'te Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, Kaynak Holding'in bu bankadaki hisselerinin tümünün 16 Ocak 2015 tarihinde kurulan INL Partners B.V. şirketine devir işleminin izin alınmaksızın yapıldığı tespit edildiği ve bunun üzerine bu hisselerin TMSF tarafından kullanılmasına karar verildiği kaydedildi.

FETÖ'ye bağlı Hollanda'da sağlık merkezi de bulunuyor. Sanitas Vakfına bağlı Rotterdam Sanitas Sağlık Merkezi, örgütün diğer bir kazanç kapısı olarak biliniyor.

FETÖ medyasında İslam'a hakaret, teröre destek

Medya alanında ise örgüt, Time Media Grubu bünyesindeki Zaman-Dynamique Media'nın çıkardığı Zaman Vandaag gazetesi bulunuyor. Himmet paralarıyla kurulan gazete, Türkiye aleyhine yaptığı Felemenkçe yayınlar ve İslam dinine hakaretleriyle biliniyor.

Cizre'deki saldırıya "terör eylemi" demeyen gazete, terör örgütü PKK-PYD unsurlarını ise "Kürt savaşçılar" olarak adlandırıyor. Gazete ayrıca terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı için kapatılan Özgür Gündem gazetesinin ise "Kürt yanlısı" şeklinde haberleştiriyor.

Haziran ayında gazetede yayınlanan bir köşe yazısında "Hz. Muhammed eğer yaşamış olsaydı eşcinsel çiftleri evlendirirdi" ifadesine yer verilmesi Müslümanların tepkisini çekti.

Örgütün Zaman Vandaag'ın dışında Türkçe yayın yapan Zaman Hollanda gazetesi de bulunuyor.

FETÖ okulları

Hollanda'da FETÖ'ye bağlı iki lise, yedi ilkokul ve bir dershane bulunuyor. Ülke basınındaki haberlerde bunlar, Cosmicus Koleji (Rotterdam), Metis Montessori Lisesi (Amsterdam), Roos İslami İlkokulu- IBS De Roos (Purmerend ve Zaandam), Cosmicus İlkokulu (Rotterdam, Lahey ve Arnhem), Cosmicus-Impuls İlkokulu (Amsterdam), Witte Tulp İlkokulu (Amsterdam) ve INPOINT Dershanesi (Meerdere) olarak sıralanıyor.

Örgüte ait değişik kentlerde kız ve erkek yurtları da bulunuyor.

Inholland Üniversitesinde ise FETÖ örgütünün kontrolünde Girişimcilik Kürsüsü faaliyet gösteriyor. Kürsünün başkanı Gürkan Çelik, Hollanda Türkiye Dostluk Vakfının da (NTFF) yöneticiliğini yapıyor.

Vakıflar

Sosyal Eğitim, Kültür, Sanat ve Halk Akademisi (SEVA) Eğitim Vakfı, Maasland Eğitim ve Kültür Merkezi (SEMA) Vakfı, Nida Vakfı, Gökkuşağı Vakfı, Kennisplein Eğitim Vakfı, Lucerna Vakfı, Prizma Vakfı, CEMİN Vakfı, Beyaz Lale Vakfı örgüte bağlı olarak çalışıyor. Yurt ve eğitim kurumlarının bağlı olduğu bu vakıflardan bazıları, dinlerarası diyalog faaliyetleriyle de biliniyor.

Gençlik ve kadın örgütleri

Rijmond Katılımcı Veliler Derneği ve Altın Gençlik Vakfı, Aktif Gençlik Derneği de örgütün Hollanda yapılanması içinde yer alıyor. Kadın örgütleri olarak Ebru Vakfı, Rosarium Vakfı öne çıkıyor.

Dialog dernekleriyle elebaşı Gülen tanıtılıyor

Dialoog Academie (Diyalog Akademisi) ve Islam en Dialoog (İslamiyet ve Diyalog) dernekleriyle de özellikle dinlerarası diyalog faaliyetleri yürütülerek, hem FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in İslam dinine ilişkin tepki çeken mesajları paylaşılıyor hem de faklı kültürlerden gelenler örgütle tanıştırılıyor.

Hem sanatta hem siyasette

Hollanda Sanat Yetenek Teşvik Vakfı (SANAT) ise FETÖ adına sanat alanında faaliyette bulunuyor. Vakıf ayrıca örgütün eski adı Türkçe Olimpiyatları olan Dil ve Kültür Festivalini organize ediyor.

Siyasette de yer edinmeye çalışan örgüt, Türkiye aleyhine soru önergeleri hazırlayarak örgüte yakın siyasilerce hükümet üzerinde baskı kurmaya çalışıyor.

Ayrıca örgüt üyesi olduğu belirtilen siyasiler de bulunuyor. Turan Yazır, Hristiyan Demokratlar Partisi'nden (CDA) Rotterdam Merkez Belediye Meclis Üyeliği yaparken, aynı partiden Alaattin Erdal, Avrupa Parlamentosu (AP) 2014 seçimlerinde aday gösterildi ancak kazanamadı.

Zaman Vandaag ve Zaman Hollanda Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Cerit ise İşçi Partisinden aday olsa da başarı elde edemedi. Muzaffer Çetin de CDA'da siyaset yapan diğer bir isim olarak biliniyor.

Yardım kuruluşu paraları ülke dışına kaçırıyor

Örgüte ait yardım kuruluşu Time to Help ise topladığı himmetleri Afrika'ya yardım adı altında örgütle bağlantılı işlerde kullanıyor. Ayrıca bu dernek aracılığıyla örgütün elindeki paraları sorunsuz bir şekilde ülke dışına çıkarıyor. Bu paralar, örgüte ait ülke dışındaki şirketlerin finansmanlarında önemli rol oynuyor.

Firari eski savcı Öz, Hollanda'da

Firari eski savcı Zekeriya Öz'ün ise zamanının büyük bir bölümünü Hollanda'da geçirdiği biliniyor. FETÖ karşıtı Türk vatandaşları, eski savcının birkaç kez Hollanda'da örgüte ait kurumlarda görüldüğünü bildiriyor. Bu ülkeye iltica başvurusu yaptığı da sanılan Öz, Almanya, Belçika ve Hollanda arasında sürekli yer değiştiriyor, zaman zaman da İngiltere'ye gidiyor.