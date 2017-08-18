FETÖ firarisi iş adamının müdürü AA ekibine saldırdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün firari iş adamları Fatih ve Fetin Kazancı kardeşlerin ABD'deki iş yerleri Anadolu Ajansı ekibi tarafından görüntülendi.

Kazancı kardeşlerin New Jersey ve Virginia'da seramik ve mermer işletmeleri bulunuyor. New Jersey'deki işletmeyi görüntülemek isteyen basın mensupları bu sırada tehdit ve saldırıya maruz kaldı.

Saldıran ise kendisini işletmenin müdürü olarak tanıtan Mehmet isimli şahıs. FETÖ ile ilgili sorulardan rahatsız olan işletme müdürü, özel mülklerine girildiğini iddia etti haber ekibini polis çağırmakla tehdit etti.

Ekibin durduğu yolun da kendilerine ait olduğunu ileri süren işletme müdürü, hakaretlerde bulunarak muhabir ve kameramana saldırdı.

Fetin Kazancı'nın Virginia'daki iş yerinde ise oğulları Selman ve Yasin Kazancı Anadolu Ajansı kameralarına yakalandı.

Kazancı kardeşler , Fetin Kazancı'nın babaları olduğunu inkâr ederek işçi olduklarını söylediler.

Bank Asya yolsuzluğu ve FETÖ konusundaki sorulardan rahatsız olan Selman Kazancı kamyonetinden inip, hızla uzaklaştı ve depolarının kapısını kapattı. Sosyal medyada FETÖ lehine paylaşımlarıyla dikkati çeken Selman Kazancı, polisi aradı.

Dışarıda polisin gelmesini beklerken kendisine yöneltilen sorulara net yanıt vermekten kaçındı. İşletmeye gelen polis, Anadolu Ajansı ekibini uzaklaştırdı.

Kazancı ailesinin Rodi Giyim için Bank Asya’dan 100 milyon liralık batık kredi aldığı ortaya çıkmıştı.

1980'li yıllarda FETÖ'nun kurduğu ilk vakıflardan olan Akyaka Vakfı'nın kurucuları arasında bulunan Fatih Kazancı'nın FETÖ elebaşı ile ilişkisi 1970’lere dayanıyor.

Geçen yıl aralık ayında vakfa yönelik İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şubesinin düzenlediği operasyonda, aralarında Fatih Kazancı’nın da bulunduğu 18 şüphelinin evlerine baskın yapılmıştı.

8 kişi gözaltına alınmış ancak Fatih Kazancı'nın firari olduğu belirlenmişti.

