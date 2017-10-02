FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin dava başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" olduğu belirlenen firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri eski Başbakanlık müşaviri 28 sanığın yargılanmasına başlandı.

Tüm sanıkların tutuksuz yargılandığı Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ve avukatları katıldı.

İddianame özetinin okunmasının ardından sanıkların kimlik tespiti yapıldı. Duruşmaya sanıkların savunmalarıyla devam edilecek.

Sanıkların isimleri şöyle:

"Eski Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca, Osman Gök, Zeki Çınkır, Kenan Gülbay, Murat Bayrak, Serter Koçak, Hüsrev Arslan, Murat Bozdoğan, Erkan Külah, Abdulsamet Gürler, Ahmet Camgöz, Erol Özdemir, İlyas Kaytancı, İsmail Uçar, Semih Kaman, Serkan Çoraplı, Yusuf Gül, Erhan Cihangir, Ömer Doğan, Gökhan Yücel, Mehmet Akbaş, Alp Aslan, Hakan Kutlu, Kadir Yılmaz, Yakup Altundağ, Mehmet Gökcehan Temel, Mustafa Kalkan ve Bilge Kağan Aksoy."

İddianame

İddianamede, darbe girişiminin ardından FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" Öksüz yakalandıktan sonra düzenlenen tutanakların zamanında adliyeye gönderilmediği, üzerinde ele geçirilen suç delili niteliğindeki eşyaların gerekli incelemeler yaptırılmadan Öksüz'e teslim edildiği ve Ankara Batı Adliyesine ulaştırılan soruşturma evrakının eksik olduğu belirtiliyor.

Öksüz'ün korunmasına yönelik kamu görevlileri hakkında da soruşturma başlatıldığı kaydedilen iddianamede, FETÖ'nün faaliyetleri ve özellikle 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimiyle silahlı terör örgütü olduğunun kanıtlandığı ifade ediliyor.

İddianamede, 4 sanık hakkında "silahlı örgüt üyesi olmamakla birlikte silahlı örgüt adına suç işleme", "görevi kötüye kullanma", "suç delillerini yok etme", "gizleme veya değiştirme", "suçluyu kayırma", 21 kişi için de "görevi kötüye kullanma", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suçluyu kayırma" suçlarından hapis cezası talep ediliyor.

Ayrıca, 2 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", "görevi kötüye kullanma", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suçluyu kayırma" ve bir sanık için ise "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme ve suçluyu kayırma" suçlarından hapis cezası isteniyor.