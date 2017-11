'FETÖ en fazla zararı TSK’nın eğitim ve öğretim kurumlarına vermiştir'

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Milli Savunma Üniversitesi'nin (MSÜ) 2017-2018 akademik yıl açılışı ve Harp Enstitüleri'nin eğitime başlaması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Canikli, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) en fazla zararı TSK’nın eğitim ve öğretim kurumlarına verdiğini belirterek, "En fazla tahribatı bu kurumlara yapmıştır. Binlerce yıllık köklü geçmişe sahip bu kurumlarımız maalesef terör örgütü tarafından alçak planlarına araç olarak alet edilmiştir. Eli kanlı hainler şanlı ve şerefli, tarihi başarılarla dolu bu askeriyenin imajını bozmaya, ortadan kaldırmaya çalışmışlardır." dedi.

Türkiye'nin önemli bir coğrafyada olduğunu anlatan Canikli, bu durumunun her geçen gün daha da önem kazandığını dile getirdi.

Canikli, bu nedenle ülke olarak her an her türlü riske ve tehlikeye karşı üst düzey savunma refleksine sahip olunması gerektiğini aktararak, "Günümüz savunma politikaları artık risk eksenli şekillenmektedir. Gelecekte TSK ve millete hizmet edecek nitelikli subay ve astsubaylar şu anda bulunduğumuz bu üniversite çatısı altında yetiştirilecektir." diye konuştu.

"Milletimiz ordusuna sahip çıktı"

Buradan mezun olacakların önemli bir görevi üstleneceğini vurgulayan Canikli, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin tüm bu alçak oyunları gördüğünü, hain emellerini sezdiğini göremediler. Milletimizin bayrağa, ezana, devlet ve millete sahip çıkacağını hesaba katamadılar. Milletimiz bu dönemde şanlı ve şerefli Türk ordusuna sahip çıkmıştır."

Bakan Canikli, FETÖ'nün darbe girişiminden sonra bir dizi önlem aldıklarını anımsatarak, askeri ve sivil alanda önemli reformlara imza attıklarını dile getirdi.

Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına müracaatta son yılların en yüksek sayısına ulaşıldığı anlatan Canikli, bu yıl harp okullarına 555 bin civarında kişinin başvurduğunu kaydetti.

"Harp okullarına toplumun her kesiminden talep var"

Bakan Canikli, alınan kişilerin aile yapısının farklılığına dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Yüzde 22,6 ile en çok işçi ve işçi emeklilerinin çocukları alındı. Yüzde 12,7'si serbest meslek erbabı, yüzde 11,5'i memur ve memur emeklisi, yüzde 9,8'i çiftçi, yüzde 7,3'ü esnaftır. Yani burası bir aynadır ve toplum baktığında kendisini burada görmektedir. Yine polis, asker, öğretmen ailelerin çocukları da harp okullarında eğitime başlamıştır. Görüldüğü gibi harp okullarımız toplumun tüm kesimlerini kucaklamıştır. Ordu millet dayanışmasının realize olması bu demektir. Bu hainlere verilecek en güzel cevap buydu. Milletimiz hem müracaat sayılarıyla hem de her kesimden kişinin başvurmasıyla en güzel cevap bu hain örgüte verilmiştir."