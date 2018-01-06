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Buradasınız : » » FETÖ elebaşı Gülen'in firari yeğeni İstanbul'da yakalandı

FETÖ elebaşı Gülen'in firari yeğeni İstanbul'da yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında aranan örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in yeğeni Tavus Bin Keysan Gülen İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

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FETÖ elebaşı Gülenin firari yeğeni İstanbulda yakalandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in firari yeğeni Tavus Bin Keysan Gülen, Sakarya ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonla İstanbul Ümraniye'de saklandığı evde yakalandı.

Tavus Bin Keysan Gülen'in, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunuyordu.

Şüphelinin İstanbul'da yapılacak işlemlerin ardından Sakarya'ya getirileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: fetullahçı terör örgütü, fetö
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