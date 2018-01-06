FETÖ elebaşı Gülen'in firari yeğeni İstanbul'da yakalandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in firari yeğeni Tavus Bin Keysan Gülen, Sakarya ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonla İstanbul Ümraniye'de saklandığı evde yakalandı.
Tavus Bin Keysan Gülen'in, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunuyordu.
Şüphelinin İstanbul'da yapılacak işlemlerin ardından Sakarya'ya getirileceği öğrenildi.
Kaynak: AA