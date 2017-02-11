FETÖ çatı davasında Fehmi Koru dinlenecek

Darbe girişiminden önce açılan ve terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında yer aldığı 73 sanığın yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasında, gazeteci yazarlar Fehmi Koru, Hüseyin Gülerce ve Latif Erdoğan ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok tanık olarak dinlenecek.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ çatı davasında duruşmalar, 13 Şubat'ta kaldığı yerden devam edecek ve hafta boyunca sürecek.

Duruşmalar davanın tutuklu sanıklarından Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın savunmasıyla başlayacak. Sanıklardan Alaeddin Kaya'nın darbe soruşturması kapsamında hakkında açılan davanın bu davayla birleştirilmesi nedeniyle o soruşturmaya ilişkin de savunması alınacak.

Duruşmaların 3, 4 ve 5. günlerinde ise daha önce tanık olarak dinlenmesi kararlaştırılan isimler ifade verecek.

Buna göre, mahkemenin, gazeteciler Fehmi Koru, Hüseyin Gülerce ve Latif Erdoğan'ı 16 Şubat'ta dinlemesi bekleniyor. Emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un ise 17 Şubat'ta tanık olarak ifade vermesi öngörülüyor. Duruşmalarda ayrıca Mahmut Karımış, Ümit Akdemir ve Mustafa Önder'in de tanık olarak dinlenmesi planlanıyor.

Önceki duruşmalarda tutuklu sanıklar Ali Çelik, İlhan İşbilen ve Alaeddin Kaya ile yakalanamayan sanıklar Abdulletif Tapkan, Faruk İlk, Hüseyin Kara, Şerif Ali Tekalan, Sadık Kesmeci, Suat Yiğit ve Bekir Boz'da, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un bulunduğu belirtilmiş, "Balyoz" veya "Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat" davasında yargılanan isimlerden Çetin Doğan, Levent Bektaş, Ercan Kireçtepe, Hasan Fehmi Canan ve Bülent Tunçay'ın arasında bulunduğu kişilerin davaya müdahillik talepleri kabul edilmişti.

Ayrıca duruşmalarda dinlenmesine karar verilen tanıklar için ilgili yerlere müzekkere yazılması kararlaştırılmıştı.

İddianame

İddianamede, Gülen'in de arasında bulunduğu sanıkların, "Anayasayı ihlale teşebbüs etmek" ve "hükümeti yıkmaya teşebbüs etmek" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "siyasi ve askeri casusluk", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri ele geçirmek", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "nitelikli dolandırıcılık", "zimmet", "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde resmi belgede sahtecilik" ve "suç gelirlerini aklamak" suçlarından 132 yıl birer aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

FETÖ çatı iddianamesinde, örgütün, devlet kurumlarını ele geçirmek, anayasal düzeni yıkarak yerine otoriter, totaliter bir "cemaat oligarşisi/zümre hakimiyetine dayanan devlet düzeni" kurmak ve hükümeti devirmeye teşebbüs etmek suçlarına ulaşmak için kurulduğu ifade ediliyor.