FETÖ çatı davasında 4 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, darbe girişiminden bir gün önce iddianamesi mahkemeye gönderilen davada hükmü açıkladı.

Buna göre, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, kapatılan Zaman gazetesi eski İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in halasının oğlu Kazim Avcı, "Anayasa'yı ihlale teşebbüs" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapse mahkum edildi.

Mahkeme, tutuklu 7 sanıktan örgüt elebaşı Gülen'in avukatlarından Abdülkadir Aksoy, avukat Ali Çelik (1972 doğumlu) ve iş adamı Dilaver Azim'i ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl 6'şar ay hapse çarptırdı.

25 Ağustos 2016'da ölen Cemal Uşak hakkındaki davanın düşürülmesini kararlaştıran mahkeme, örgüt elebaşı Fetullah Gülen, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün sivil imamı Adil Öksüz ve kapatılan Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın da arasında olduğu firari sanıklar hakkındaki dosyanın ayrılmasına karar verdi.

Kaynak: AA