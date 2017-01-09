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FETÖ Çatı davasına devam ediliyor

Terör örgütü elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 73 kişi, Ankara 4.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Hidayet Karaca sağlık sorunlarını mazeret göstererek savunma yapmadı.

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FETÖ Çatı davasına devam ediliyor

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 73 kişi hakkında açılan FETÖ çatı davasına devam ediliyor.

Ankara 4.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklardan Hidayet Karaca'nın ifade vermesi bekleniyor.Karaca ile Silivri Cezaevinden telekonferans sistemiyle bağlantı kurulacak.

Davanın 3 gün süren ilk celsesinde, eski Samanyolu Yayın Grubu Genel Müdürü Karaca hariç tüm tutuklu sanıklar savunma yaptı.

Bugün savunma yapması beklenen tutuklu sanık Hidayet Karaca duruşmaya Silivri Cezaevinden video konferans yolu ile katıldı.

Karaca sağlık sorunlarını mazeret göstererek savunmasını yapmadı.

Terör örgütü elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 73 sanık hakkında "Anayasayı ihlale teşebbüs etmek" ve "hükümeti yıkmaya teşebbüs etmek" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Sanıklar için "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "siyasi ve askeri casusluk", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri ele geçirmek" ve "zimmet" suçlarından da ayrıca 132 yıl 1'er aya kadar hapis cezası isteniyor.

Mahkeme ara kararında, tüm müdahillik taleplerini kabul etmiş,tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

Ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan sanıklara ilişkin yakalama kararlarının devam etmesine hükmetmişti.

Etiketler: ifade, Hidayet Karaca, fetö çatı davası, Ankara 4.Ağır Ceza Mahkemesi
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