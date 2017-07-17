Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, milletle el ele, kol kola yürüdüklerini belirterek, "Başka hiçbir şekilde ne yürürüz ne koşarız. Biz bu milletle beraberiz. Ayrılık, gayrılık getirmeye çalışanlara Rabb'im fırsat vermesin." dedi.

Bakan Kılıç, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbetine katıldı.

Kılıç, burada yaptığı konuşmada, 16 Temmuz 2016 sabahında hain darbecilerin tarihin kara sayfalarına gömüldüğünü hatırlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in 15 Temmuz'da milleti birbirine düşüreceğini zannettiğini belirten Kılıç, şunları dile getirdi:

"Pensilvanya'daki zihni şeytan, kendi şeytan FETÖ, bu milleti birbirine düşüreceğini zannetti. Ancak bunun mümkün olmadığını işte 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece sadece o değil tüm dünya gördü. Bu aziz millet Cumhurbaşkanımızın çağrısının arkasında birleşerek hainleri tarihe gömdü. Gök kubbeyi onların kafasına geçirdi.

Biz milletle el ele, kol kola yürürüz. Başka hiçbir şekilde ne yürürüz ne koşarız. Biz bu milletle beraberiz. Ayrılık, gayrılık getirmeye çalışanlara Rabb'im fırsat vermesin."

FETÖ üyesi hainleri, ülkeden kaçanları adalet önünde hesap vermeye getireceklerini vurgulayan Bakan Kılıç, "Şimdi hesap veriyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl farklı farklı işler yapmaya çalışıyorlar ama bu millet bunu yemez. Bu millet bunu bir kere gördü, bir daha kabul etmez. Değerli kardeşlerim, bir olacağız, diri olacağız hep birlikte Türkiye olacağız." dedi.

Demokrasi nöbetine, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, kaymakamlar, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.