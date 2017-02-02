'FETÖ Alman kamuoyunu yanlış yönlendiriyor'

Başbakan Binali Yıldırım, çalışma ziyareti için Ankara'ya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yapacağı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

FETÖ'nün en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, FETÖ'nün Alman kamuoyunu yanlış yönlendirmek için yoğun gayret gösterdiğini vurguladı.

"Türkiye aleyhtarı, Türkiye'ye karşı husumet içeren; gerek medyada, gerek siyasi platformdaki faaliyetler, görüşmenin ana konularından biri olacak" ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya başta olmak üzere uluslararası kamuoyunda yürütülen algı operasyonlarını da değerlendirdi. Sürekli olarak Türkiye'nin bir hukuk devleti çerçevesinde hareket etmesini telkin edenlerin, dönüp kendilerine bakması gerektiğini söyledi.

Yıldırım, "Binlerce terörle ilgili dosya var. Gerek iade, gerek yargılanma talebi var. Onlara karşı sorduğumuzda 'Bu yargının işi biz karışmayız' diyenler, Türkiye'nin darbe sonrası yaptığı iş ve işlemlere bal gibi karışma hakkını kendilerinde görüyorlar. Bu çok gülünç bir durumdur" dedi.

Almanya'nın, Türkiye için önemli bir ticaret ortağı olduğunu belirten Yıldırım, bu ikircikli duruma Almanya'nın bir son vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Eylül ayında Almanya'da yapılacak seçimleri işaret etti ve

"Almanya'da Eylül ayında Merkel için önemli bir seçim var. Merkel, belirli çevreler tarafından baskı altına alınmaya çalışılıyor" ifadesini kullandı.

