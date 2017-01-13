'FETÖ, 1966'dan bu yana darbe yapmak için hazırlanmış'

TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, komisyonun yaptığı çalışmalar sonucu elde edilen bilgi ve belgelerden, FETÖ'nün hücre yapılanması çerçevesinde stratejisi ve taktiklerini tespit ettiklerini söyledi.

Petek, yaptığı açıklamada, kendilerine ulaşan belgeler kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü'nün devlet içine nasıl sızdığı yönünde önemli bilgilere ulaştıklarını kaydetti.

Petek, "Bu örgüt nasıl bir örgüt, ne zaman kuruldu, nasıl gelişti, hangi siyasi partilerle iş birliği yaptı, TSK, emniyet güçleri gibi makamlara, üst bürokrasiye, siyasi partilere nasıl sızdı? Pek çok bilgi, belge topladık. FETÖ'nün hücre yapılanması çerçevesinde stratejisi ve taktiklerini tespit ettik." ifadelerini kullandı.

FETÖ mensuplarının her dönem gerek tek başına iktidarda gerekse koalisyon halinde hükümette hangi siyasi parti varsa, onların yöneticilerine ulaşmak, yakın olmak, onları kullanmak, referans yapmak suretiyle devletin en önemli mevkilerine sızma noktasında iş birliği yaptıklarının tespit edildiğini dile getiren Petek, FETÖ mensuplarının kendi amaçlarını gerçekleştirebilmek için geçmiş dönemlerde de cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar ve genel başkanlarla daima iyi ilişkiler içinde olduklarını ifade etti.

Örgütün birden fazla siyasi parti ile işbirliği yaptığına işaret eden Petek, "Fetullah Gülen, 1966 yılından bu yana Türkiye'de bir darbe yapmak için hazırlanmış, eğitilmiş, dış güçlerin maşası olarak dini değerleri istismar ederek hücre sistemiyle örgütlenmiş. Günümüze gelinceye kadar da hangi siyasi parti iktidarda ise onlarla iş birliği yaptıkları, gerek milletvekili olarak gerek bürokrasideki imkanlardan istifade ederek bir ihtilal, darbe için hazırlık yaptıklarına dair çok önemli bilgiler ele geçti. 'FETÖ şu partiyle iş birliği yapmıştır, siyasi ayağı, kanadı şudur ya da şu parti içinde bu şahıslardır.' gibi bir yaklaşım bizi gerçeklerden uzaklaştırır. Bilgi ve belgeler örgütün her dönem, iktidardaki siyasi anlayışla, partilerle iş birliği yaparak kamudaki gücünü artırmak için çalıştığını ortaya çıkarıyor."

Petek, "komisyonun bir savcı gibi soruşturma yürütmesi, kişileri suçlu sandalyesine oturtması" gibi bir görevi olmadığına dikkati çekerek, anayasada belirtilen hükümler çerçevesinde çalışmalarını yürüttüklerini kaydetti. AA