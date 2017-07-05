TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM ev sahipliğinde düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Kurulu 49. Oturumu'nun açılışında konuştu.

KEİPA'nın kuruluş amacını, "ülkeler arasındaki ilişkileri ve iş birliğini ilerletmek, Karadeniz havzasında barış, istikrar ve refaha hep birlikte katkıda bulunmak" şeklinde açıklayan Kahraman, katkının sağlanmasında demokrasinin temel unsurları olan parlamentoların rolünün inkar edilemeyeceğini, parlamentoların halktan doğrudan aldığı yetkiyle çalıştığını, temsil ettiği toplumun nabzını tuttuğunu, iç politikada etkili olduğu kadar dış politikada da üstlendiği sorumluluğun büyük olduğunu anlattı.

Kahraman, parlamentolar arası dostluk gruplarının, KEİPA gibi oluşumlar sayesinde ikili ilişkilerin gelişmesine olduğu kadar bölgesel barış ve istikrarın korunmasında da anahtar rol oynadığını dile getirerek, genel kurulda yapılacak çalışmaların, tüm gayelere hizmet edeceğine inandığını ifade etti.

'FETÖ 164 ülkede eğitim kurumu kisvesi altında faaliyetlerini yürütüyor'

Ramazan ayında Körfez ülkeleri arasında yeni bir sorunun baş göstermesinin üzüntü verici bir gelişme olduğunu söyleyen Kahraman, "Barış için arabuluculuk girişiminin öncüsü ve eşbaşkanı olan Türkiye, daima sorunların barışçıl bir şekilde çözülmesi anlayışından hareketle diyaloğu teşvik etmekte ve bu amaçla girişimlerde bulunmaktadır. Arabuluculuk çalışmaları gündemimizde önemli yer tutmaktadır. Türkiye olarak bölgemizde yaşanan sorunlarla ilgili olarak taraflar arasında diyalogla çözüm bulunmasına yönelik yoğun çabalarımızı devam ettireceğiz." dedi.

İsmail Kahraman, Türkiye'nin 2015'ten bu yana uluslararası koalisyonun üyesi olarak DEAŞ'la mücadeleye aktif katkı sağladığını dile getirerek, PKK ve PYD/YPG'nin Türkiye için ulusal güvenlik tehdidi olmayı sürdürdüğünü anlattı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 15 Temmuz darbe girişimine de değinirken, "FETÖ, 164 ülkede örgütlenerek eğitim kurumları kisvesi altında barış ve insani değerler üzerine olan kavramları istismar ederek, faaliyetlerini yürütmektedir. Dostlarımızdan beklentimiz, varsa ülkelerindeki bu sinsi terör örgütünün faaliyetlerine karşı uyanık olmaları ve kendilerini bu yıkıcı terör örgütünden korumaları adına hiçbir faaliyete izin vermemeleridir. Unutulmamalı ki bu sinsi ve istismarcı terör örgütü sadece ülkemize değil, diğer tüm ülkelere de aynı derecede tehdit oluşturmaktadır."

Kahraman'ın konuşmasının ardından 15 Temmuz'a ilişkin bir video gösterildi.

Aile fotoğrafının çekilmesinin ardından TBMM Başkanı Kahraman, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'ün genel kurulun yapıldığı yerde açılan ''Güzel Ülkem'' adlı resim sergisini gezdi.