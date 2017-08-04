Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve beraberindekiler, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin ardından AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Akdağ, burada yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un Türk tarihi için dönüm noktası olduğunu ve bu tarihte Türkiye'nin tarih yazdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, Başbakan Binali Yıldırım'ın feraseti ve milletin kahramanlığıyla cesaretinin büyük bir belayı bir gecede defetmeye yettiğini belirten Akdağ, "Yıllarca kılcal damarlarımıza kadar sinsice nüfuz eden ve yurt dışındaki kirli odaklarla iş birliği yapmış FETÖ, bugün dersini, büyük bir milletten aldığı tokadı, Osmanlı tokadını yedi ve yere serildi. Bizim için çok ağır bir tecrübe oldu." diye konuştu.

Terörle mücadeleye değinen Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, teröre karşı dünyada eşi görülmemiş başarılı bir mücadelenin örneklerini sergiliyor. Teröristlere çok büyük zayiat verdiriyoruz, etkisiz hale getiriyoruz. Artık dağa çıkan çocuğumuz neredeyse kalmadı. Teröristlerin tamamen moralleri bozuldu, bir biçimde sadece canlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Onun için de toplu eylemler değil de bireysel eylemlere yönelme maksatları olduğunu da biliyoruz. Neredeyseler oraya gidiyoruz."

"Felaket tellallarının hevesleri kursaklarında kaldı"

Akdağ, ülkede ekonomik büyümenin sürdüğünü de dile getirerek, "Ekonominin de kötüye gideceği yönündeki felaket tellallarının hevesleri kursaklarında kaldı. Enflasyon düştü, ihracatımız çok ciddi ölçüde arttı, ekonomik büyümemizi devam ettiriyoruz, istihdam oranları arttı. Türkiye'nin önü açık." değerlendirmesinde bulundu.