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Federal Soruşturma Bürosu'nun Türkiye'deki görevlisi, emniyete çağrıldı

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Türkiye'deki görevlisi, Emniyet Genel Müdürlüğüne çağrıldı.

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Federal Soruşturma Bürosunun Türkiyedeki görevlisi, emniyete çağrıldı

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Türkiye'deki görevlisi, ABD'de devam eden Hakan Atilla davasında tanık olarak ifade veren Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi eski emniyet mensubu Hüseyin Korkmaz'ın öne sürdüğü iddialara ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğüne davet edildi.

New York'ta tutuklu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı davada tanıklık yapan FETÖ mensubu firari eski Komiser Yardımcısı Korkmaz, FBI'ın kendisine 50 bin dolar verdiğini ve ABD'de oturduğu evin kirasını savcılığın ödediğini söylemişti.

AA

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