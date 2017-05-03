Fatih Altaylı'ya zorla getirme kararı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a "basın yoluyla hakaret ettiği" iddiasıyla 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanan ve ilk duruşmaya katılmayan gazeteci Fatih Altaylı hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, sanık Fatih Altaylı ve müşteki Aziz Yıldırım katılmazken, tarafları avukatları temsil etti.

Duruşmada, sanığa ve müştekiye çıkartılan davetiyelerin tebliğ edildiği ancak bu kişilerin duruşmaya gelmedikleri hususu tutanağa geçirildi.

Beyanı sorulan müşteki Aziz Yıldırım'ın avukatı Abdurrahim Erol, sanıkla ilgili şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, davaya müdahilliklerine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme "mazeret yok" dedi

Söz alan sanık Altaylı'nın avukatı Ömer Teker ise, müvekkilinin programı olduğu için duruşmaya gelemediğini ve bir sonraki celse duruşmaya katılacağını ifade etti.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme, mazeretini delillendirmeyen sanık Fatih Altaylı'nın usulüne uygun davetiye tebliğ edilmesine rağmen duruşmaya katılmadığına dikkati çekerek, zorla getirilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar verdi.

Suçtan zarar görme ihtimaline binaen müşteki Aziz Yıldırım'ın davaya müdahilliğine ve savcılığa verdiği ifadesi yeterli olduğu için müşteki olarak dinlenilmesinden vazgeçilmesine de karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.