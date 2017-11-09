  • 09 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Fahrettin Altun, Başbakan Yıldırım'ın ABD temaslarını değerlendirdi

SETA İstanbul Genel Koordinatörü Fahrettin Altun, Başbakan Yıldırım'ın ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşmesini TRT Haber'de değerlendirdi.

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Fahrettin Altun, Başbakan Yıldırımın ABD temaslarını değerlendirdi

SETA İstanbul Genel Koordinatörü Fahrettin Altun, Başbakan Yıldırım'ın ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşmesi öncesinde ABD temasları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye-Amerika ilişkilerinin zorlu dönemden geçtiğini ve Türkiye'nin de bu ilişkilerin toparlanması için büyük gayret gösterdiğini vurgulayan Altun, "ABD'nin 2013'ten sonra başlattığı tutum belirli kurumlar üzerinden devam ediyor." dedi.

Altun'a göre, Başbakan Yıldırım ABD temaslarında net bir tutum sergiledi ve ilişkilerin olumlu düzeyde seyretmesi için Türkiye'nin gösterdiği çabaya rağmen ABD'nin adım atmadığını ve Türkiye'nin önceliklerini esas almadığını vurguladı.

İkili ilişkiler toparlanmazsa iki tarafın da kaybedeceğinin altını çizen Altun, "Ancak ABD daha fazla kaybedecek. Türkiye'yi yanına almayan ABD bölgede bir alan bulamayacaktır" dedi.

Etiketler: trt haber, TRT, SETA İstanbul Genel Koordinatörü Fahrettin Altun, Fahrettin Altun, Başbakan Binali Yıldırım, abd
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