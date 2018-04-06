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Facebook'taki veri skandalından yaklaşık 235 bin Türk etkilendi

Sosyal medya devi Facebook'taki veri skandalı, Türkiye'deki kullanıcılarını da etkiledi. Türkiye'den yaklaşık 235 bin kullanıcının kişisel verilerine izinsiz erişildi.

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Facebooktaki veri skandalından yaklaşık 235 bin Türk etkilendi

Facebook'un veri skandalı, dünyayı sarsmaya devam ediyor. Önce 50 milyon denildi, ardından 87 milyon kullanıcının bilgilerinin Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasına sızdırıldığı ortaya çıktı.

Firma, bunun için kişisel verileri izinsiz toplama amacıyla bir uygulama geliştirdi. Uygulama üzerinden Facebook kullanıcılarına küçük ödemeler yaptı.

Türkiye'den 234 bin 584 kişi etkilendi

Facebook'un İstanbul'daki halkla ilişkiler ajansı da Türkiye'den 223 kişinin uygulamayı indirdiğini duyurdu.

Ancak bu kullanıcıların arkadaşları ve onların da arkadaşları da verilerin toplanmasından etkilendi.

Bu yolla Türkiye'den toplam 234 bin 584 kişinin kişisel verilerine izinsiz erişildi.

İngiltere merkezli firma ise sızdırılan verilerin, 30 milyon kişi ile sınırlı olduğunu iddia etti. Veri krizinden en çok etkilenen ülke ABD. ABD'nin ardından Filipinler ve Endonezya geliyor. 

9 Nisan'da açıklama yapılacak 

Şirket 9 Nisan Pazartesi günü, Facebook kullanıcılarının yükledikleri sakıncalı uygulamaları açıklayacak. Bilgileri paylaşılan kişiler de haberdar edilecek.

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg de hatayı kabullenerek, "Dünyadaki sorumluluğumuzu yeterince iyi göremedik" dedi.

Zuckerberg gelecek hafta önce ABD Senatosu Yargı Komitesi'nde, ardından da Temsilciler Meclisi'nde ifade verecek. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: türkiye, facebook
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