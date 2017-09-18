'Faaliyetlerimizi hukuk normlarına uygun icra ediyoruz'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan mesajda, "Bugün, Asil Türk milletinin bağımsızlığını ve kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü korumak için, üstün bir cesaret ve feragat ile canları pahasına mücadele eden kahraman gazilerimizin şeref ve şan günüdür." ifadesine yer veren Akar, 19 Eylül'ün Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisince "Gazi"lik unvanı ile "Mareşal" rütbesinin verilişinin de 96'ncı yıl dönümü olduğuna işaret etti.

Gazilik onuruna erişen kahramanların onur gününü kutlamanın derin heyecanı içinde olduklarını vurgulayan Akar, Türk milletinin kahramanlar günü olan Gaziler Günü'nün kutlu olmasını diledi.

Atatürk'ün kendisine tevdi edilen yeni rütbe ve unvan vesilesiyle, Türk ordusuna yönelik mesajında yer alan "Milletin verdiği bu rütbe ile yükselen ordudur. Sizin kahramanlığınızla, sizin gösterdiğiniz nihayetsiz fedakarlıklar pahasına kazanılan bu büyük zaferin, millet tarafından takdirini gösteren bu rütbe ve unvanı ancak size mal ederek tüm askerlik hayatımın en büyük iftihar sermayesi olarak taşıyacağım." sözlerini hatırlatan Akar, Atatürk'ün bu ifadeleriyle muzaffer ve gazi Türk ordusunu yücelttiğini, gazilik unvanının Türk kültüründe taşıdığı müstesna değeri çarpıcı ve açık bir biçimde ifade ettiğini bildirdi.

Orgeneral Akar, mesajında şunları kaydetti:

"Kahraman gazilerimiz, fedakar gazi ailelerimiz, yüksek bir sorumluluk duygusu ile ülkemiz, milletimiz, bayrağımız ve aydınlık geleceğimiz için canla başla mücadele ettiniz, mücadeleye devam ediyorsunuz. Vatan sevgimizin ifadesi olan özverileriniz ile egemenliğimizi ve istiklalimizi savunmak için gösterdiğiniz benzersiz cesaret, adlarınızı şanlı tarihimize altın harflerle yazdırmıştır. Böylece gazilik, milletimizin kahramanlığının, fedakarlığının ve vatanseverliğinin yaşayan destanı, gaziler ise bu destanı yazan kahramanların ta kendisi olmuştur.

Evlatlarını, milletimizin köklü değerleriyle en şuurlu biçimde eğiten, gözbebekleri gibi yetiştirdikleri kınalı kuzularını vatan, millet ve bayrak için vazifeye gönderen fedakar şehit ve gazi aileleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve asil milletimizin gurur kaynağıdır. Değerli ailelerimizin vakur ve metin duruşları, vatanımıza, egemenliğimize ve birliğimize daima sahip çıkmaları, bizlere güç ve cesaret veren en önemli destek, dosta ve düşmana ne kadar kudretli ne denli inançlı olduğumuzu gösteren en kıymetli işarettir."

"Bedenlerindeki yaralar birer şeref madalyasıdır"

Gazilerin alınlarındaki çizgilerin, devletin bekası ve milletin ilelebet varlığı uğrunda duydukları yüksek sorumluluğun bir ifadesi olduğuna işaret eden Akar, "Bedenlerine aldıkları yaralar onların kahramanlıklarını simgeleyen birer şeref madalyasıdır. Şeref madalyası olarak taşıdıkları bu yaraların, asil Türk milletinin tarihine şan ve değer kazandıran kutsal nişaneler olduğunu hiçbirimiz unutmayacağız. Biliyoruz ki aziz şehitlerimizin ruhları ancak onların kahraman silah arkadaşları olan gazilerimize hak ettikleri değeri verip, layık oldukları saygıyı gösterdiğimiz zaman huzur bulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Yüce Türk milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri olarak her karışı şehit kanıyla sulanmış mukaddes vatan topraklarının savunulması, candan aziz bildiğimiz kutsal vazifemizdir." ifadesini kullanan Akar, şöyle devam etti:

"Devletimizin bekası, aziz milletimizin bağımsızlık ve egemenliği için jandarma, polis, güvenlik korucusu, yargı, mülki makam mensupları ve değerli vatandaşlarımızla yakın iş birliği ve koordinasyon içinde, gece gündüz, yaz kış demeden mücadelemize aralıksız olarak devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, bayraklaşan kutsal vatan toprağına düşerken şanlı sancağımızı bükülmez bilekleriyle arşa kaldıran her şehidin, bu toprakları Türk milletinin öz yurdu yaptığının bilincindeyiz.

Milletimizin namus ve haysiyeti uğrunda, varlığımız, birliğimiz ve kardeşliğimiz için bedenlerini siper eden fedakar gazilerimizin, devletimizin temellerine en sağlam ve en kıymetli harcı kattıklarını asla akıldan çıkarmıyoruz. 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır' anlayışı içinde kumaşı bayrak, toprağı vatan yapan atalarımızın emanetine sahip çıkmak, omuzlarımıza yüklenmiş en onurlu sorumluluktur. 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi' düşüncesinden hiç ayrılmadan, her türlü terör örgütüne, tehdit ve tehlikeye karşı kahramanca mücadele veren Türk askeri ve Mehmetçiğin taşıdığı yüksek 'gaza' ruhu var olduğu müddetçe bölünmez bütünlüğümüze ve milli birliğimize kast edenlerin kirli emelleri asla gerçekleşmeyecektir."

“Faaliyetlerimizi tamamen hukuk normlarına uygun olarak icra ediyoruz”

Açıklamasında TSK’nın faaliyetlerini tamamen hukuk normlarına uygun olarak icra ettiğinin altını çizen Akar, sözlerine şöyle devam etti:

“En son 15 Temmuzda asil milletimizin topyekûn olarak sergilediği diriliş ve gazilik ruhu; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bütün faaliyetlerinde rehberi ve ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Milletimizin ve devletimizin düşmanı olan terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadelede, yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizden etkin bir biçimde faydalanıyor; faaliyetlerimizi tamamen hukuk normlarına uygun olarak icra ediyoruz. Şanlı tarihimize ve yüksek değerlerimize yakışır bir şekilde, masum tek bir vatandaşımıza, sivillere ve çevreye zarar vermeden sürdürdüğümüz operasyonlarla; son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye kararlıyız.”