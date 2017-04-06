F-16'lara 'Sniper Pod'ları Balıkasir'de yüklemişler

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İl Garnizon ve İl Jandarma ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara, deniz ve hava kuvvetlerine ait birlik ve üs komutanlığı yapan 4 eski general ile 1 eski amiral ve 1 eski jandarma albayın da aralarında bulunduğu 13 asker hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Alınan bilgiye göre, iddianamede, Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığında hangi hava aracının hangi pilot vasıtasıyla eyleme katıldığını ve hangi uçaklara hangi rotaların kimler tarafından yüklendiğinin tespit edilmesi için inceleme yapıldığına yer verildi.

Darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili 6 Ağustos 2016'da tamamlanan bilirkişi incelemesi raporuna göre bazı tespitlere yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Darbe girişiminden bir gün önce 14 Temmuz'da, Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığına ait iki F-16 uçağının, Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığına iniş yaptığı, burada uçaklara birer 'Sniper Pod' uygulamasının yüklendiği ve uçakların daha sonra Akıncı Üssü'ne dönüş yaptıkları tespit edilmiştir. Uçaklara yüklenen 'Sniper Pod' uygulamasının hassas vuruş sağlamak için kullanıldığı, F-16 uçaklarını kullanan subayların Hava Pilot Üsteğmen Ahmet Pala (Akıncı Üssü soruşturmasında tutuklu) ve Hava Pilot Kurmay Yüzbaşı İlker Hazinedar (Akıncı Üssü soruşturmasında tutuklu) olduğu belirlenmiştir. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

Cumhurbaşkanı uçağı için havalanmışlar

İlker Hazinedar ismi Akıncı Üssü iddianamesinde de yer aldı.

İddianamede, Akıncı Üssü'nden darbe faaliyeti sırasında şüpheliler Oğuz Alper Emrah ve İlker Hazinedar'ın kullandıkları F-16 uçaklarını kaldırdıkları ve darbe faaliyetini organize edenlerin, Cumhurbaşkanının uçağının tespit edilerek önleme yapılmasını istedikleri belirtildi.