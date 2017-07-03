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Eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Muş'ta düzenlenen hava harekatında eylem hazırlığındaki üç bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

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Eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Muş'un Davderal bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen üç bölücü terör örgütü mensubu terörist, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Muş'un Davderal bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyon kapsamında keşif ve gözetleme vasıtalarıyla üç bölücü terör örgütü mensubunun eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında söz konusu teröristler etkisiz hale getirildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları üslerine döndü. 

Etiketler: Muş, hava harekatı, terör örgütü, PKK, tsk, davderal
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