  • 16 MART 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.639
    EURO 3.91
  • BIST 90254.99
    ALTIN 143.591
Buradasınız : » » Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı

Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı

Kağıthane'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, eylem hazırlığında olduğu öne sürülen Özbekistan uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞlı yakalandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'de terör örgütü DEAŞ'ın hücre evi olduğu belirtilen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, "Ortaköy'deki terör saldırısı benzeri sansasyonel eylem" hazırlığında olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu C.C. ve İ.D. yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 kalaşnikof tüfek ve tüfeklere takılı vaziyette dolu şarjörler ile 500 mermi, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Etiketler: İstanbul, 2 DEAŞ mensubu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER