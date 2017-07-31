  • 31 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

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Eylem hazırlığında 4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'ca, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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Eylem hazırlığında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütünün kullandığı bir mağara, iki silah mevzisi ve bir koruganın imha edildiği, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 4 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, bugün öğleden sonra Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine, Türk Hava Kuvvetleri̇ne ai̇t savaş uçakları i̇le hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında, PKK terör örgütünün kullandığı bir mağara, iki silah mevzisi ve bir korugan imha edildi. Keşif ve gözetleme araçlarıyla eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 4 terörist, harekatla etkisiz hale getirildi. 

Güdümlü tanksavar füzesi bulundu

Öte yandan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Çiftlikköy’de 29 Temmuz'da yapılan arazi taraması sırasında PKK terör örgütüne ait güdümlü tanksavar füzesi (AT-4 Spigot güdümlü TAS silahı) bulundu.

Etiketler: tsk, ırak'ın kuzeyi, hava harekatı
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