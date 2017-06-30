Eylem hazırlığı yapan 8 terörist yakalandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda aralarında bombalı saldırı hazırlığında olanların da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı, 146 kilogram patlayıcı ele geçirildi.
Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda aralarında bombalı saldırı hazırlığında olanların da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda aralarında bombalı saldırı hazırlığında olanların da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı, 146 kilogram patlayıcı ele geçirildi.