'Eyaletmiş, federasyonmuş hiçbiri gündemimizde yok'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen "Konya Buluşması"nda halka hitap etti.

Sözlerine "Altı aylık aranın ardından, yeniden sizlerle birlikte olmanın memnuniyeti içindeyim. Mevlana Hazretleri'nin çağrısına uyup her fırsatta Konya'ya geliyoruz, gelmeye devam edeceğiz. Konya ile aramıza kimseyi sokmayız." diye başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'nın gönül bağının köklerinin Selçuklu'ya kadar gittiğini belirtti.

Selçuklu mimarisini yeniden gündeme getirmek ve ayağa kaldırmak için gösterdikleri gayretin çok iyi bilindiğini anlatan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, kurucusu olduğu AK Parti Genel Merkez binasını ve daha pek çok eseri Selçuklu mimarisinin modern bir yorumu olarak inşa ettirdiklerini, gelenlerin de hayran kaldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne taşıdıkları Selçuklu'nun yarına da taşınacağını vurgulayarak, bu tarzın milletçe de benimsendiğini, artık ülkenin her köşesinde bu tarz eserlerin yükseldiğinin görüldüğünü kaydetti.

"Biz, Konya'nın geçmişine ve bugününe sahip çıkarken, CHP'nin Konya vekilinin söylediği sözleri duydunuz değil mi?" diyen Erdoğan, "Evet' verenleri İzmir'den denize dökeceklermiş. Samsun'dan gireceklermiş. Sivas, Amasya, Sakarya... Ey gafil, seni Samsun'a sokmazlar, haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, patlatırlar enseni. Sen ne zannettin bu ülkeyi, bu milleti ne zannediyorsun sen? Bunca yıl Konya'nın ekmeğini yemiş, suyunu içmiş birisi nasıl olur da böyle zırvalar bilemiyorum. Eminim Konyalı, bu densize haddini pazar günü bildirecektir. Tabii onun şahsında aynı izde gidenlere de bildirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Sandıklara sıkı sahip çıkacağız, ihmal yok"

İl ziyaretleri turunu bugün Konya'da tamamlayacağını, yarın ise İstanbul'un Tuzla, Kartal, Ümraniye ve Sarıyer ilçelerinde finali yapacaklarını bildiren Erdoğan, "Pazar günü sandıklara sıkı sahip çıkacağız, ihmal yok. Hepimiz sandıklara gideceğiz, sandık görevlisiysek, sandıklardaki görevlerimizi hakkıyla yapacağız. Oralarda bazı virüslere fırsat vermeyeceğiz, buna da dikkat edeceğiz. Sandıklar emin ellerde." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu seçimde oy pusulasında parti amblemi bulunmadığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Sadece beyaz ve kahverengiden oluşan bir kağıt var. Beyaz 'ak' yani, o 'evet'. Kahverengiyi de anlıyorsunuz. O zaman demek ki beyazda, akta 'evet'te buluşuyoruz. Mührü 'evet'e basarsanız anayasa değişikliğini kabul etmiş oluyorsunuz. 'Hayır'ı zaten söylememe gerek yok, o zaman reddetmiş oluyorsunuz. Vatandaşlarımızdan pazar günü mutlaka sandığa gitmelerini, oylarını kullanmalarını istirham ediyorum. Oy kullanırken de mührü vurmaktan, zarfa koymaya, sandığa atmaya kadar her aşamada dikkatli olmalarını rica ediyorum.

Sakın sağda solda söyleyenlere kulak asmayın. Aklınıza takılan bir şey varsa sandık başındaki görevlilere sorun, onlardan bilgi alın. Oy verme işlemi bittikten sonra da sandık müşahitleri oy sayımı tamamlanıp, tutanaklar seçim kurullarına teslim edilene kadar görev yerlerinden ayrılmamalı. İçinizde sandık müşahitleri varsa onlar da sakın oradan tutanakları almadan ayrılmasın. Demokrasimize, geleceğimize sahip çıkmak önce sandığa gitmekle sonra da sandığa attığımız oya sahip çıkmakla başlar."

"Hiçbiri bizim gündemimizde yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin üniter yapısının en büyük savunucusu, en başta gelen müdafi daima şahsım başta olmak üzere, biz olduk, biz olacağız. Eyaletmiş, federasyonmuş, şuymuş buymuş... Hiçbiri bizim gündemimizde yoktur, olmayacaktır." dedi.