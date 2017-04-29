'Evlilik programları' kaldırıldı

OHAL kapsamında yayımlanan 690 Sayılı KHK ile radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı veya buluşturulduğu türden programlara yer verilemeyecek.
690 Sayılı KHK ile radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı veya buluşturulduğu türden programlara yer verilemeyecek.
OHAL kapsamında yayımlanan 690 Sayılı KHK ile radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı veya buluşturulduğu türden programlara yer verilemeyecek.