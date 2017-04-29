  • 29 NISAN 2017, CUMARTESI

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'Evlilik programları' kaldırıldı

690 Sayılı KHK ile radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı veya buluşturulduğu türden programlara yer verilemeyecek.

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Evlilik programları kaldırıldı

OHAL kapsamında yayımlanan 690 Sayılı KHK ile radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı veya buluşturulduğu türden programlara yer verilemeyecek.

Etiketler: ohal, evlilik programları
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