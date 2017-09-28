'Evlatlarınız birliğimizi muhafaza etmek için göreve hazırlar'

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cemil Meriç'in Türk medeniyetini iftiraya uğramış bir medeniyet olarak tanımladığını hatırlatarak, yıllardır saldırı gerçekleştirenlerin 15 Temmuz'da ülkeyi işgal etmeye çalışarak bunu taçlandırmaya çalıştığını söyledi.

Bazı çevrelerin Türkiye'nin ekonomisine, birlik ve devlet kabiliyetine zarar vermeye çalıştığını ancak başaramadığını vurgulayan Soylu, 15 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde milletin ve devletin tüm kurumları ve bu medeniyetin bütün unsurları ile Türkiye'ye iftira atanlara karşı mücadele ettiğini kaydetti. Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"İşte bu tablo, buradaki bu heyecan içerisinde, hukukun üstünlüğüyle, demokrasiyle ama aynı zamanda annelerinden ve babalarından almış oldukları o ahlakla, millet sevgisiyle işte bu evlatlarınız, sizin bu ülkenin yarınlarında hem medeniyetimizi muhafaza etmek hem birliğimizi muhafaza etmek için göreve hazırlar. Bu, 15 Temmuz'a karşı verilen en güzel cevaplardan bir tanesidir. Bugün bu cevap, zat-ı alinizin dirayetiyle, kararlılığıyla bu memlekete, bu millete ve bu devlete olan inancıyla karşı karşıya bıraktığı bir sonuçtur. Allah sizden razı olsun. İnanıyorum ki uyuşturucuyla da terörle de asayişle de trafikle de işte bu evlatlarınız, o büyük mücadeleyi ortaya koyacaklar. Devlet kabiliyetimizi, millet beraberliğimizi zaafiyete uğratmaya çalışanlara da 24 saat milletimize, devletimize olan sadakatle çalışacaklardır."

Emniyet Genel Müdürü Altınok

Törende konuşan Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ise bin 859 öğrencinin ilk derece amirlik eğitimlerini tamamlayarak mezun olduklarını belirtti.

Mazlum milletlerin umudu olan Türk milletinin birçok ihanete maruz kaldığına dikkati çeken Altınok, "Maalesef bizim evlatlarımız, sandığımız hainler de bu ihanetlerin içerisinde yer almakta, alçaklığa cüret etmişlerdir." dedi.

Polis Akademisi Başkanı Çolak

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak da komiser yardımcılarının bir yıllık zorlu eğitim süresince ilk derece amirlik eğitimi aldıklarını ve güvenlik alanında tezsiz yüksek lisans yaptıklarını söyledi.