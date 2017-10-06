Evlat edinme yaşının değişikliği için çalışmalar başlatıldı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, evlat edinmede 40 yaş sınırının kaldırılmasına dair değişiklik çalışmalarında beklenilenin çok üzerinde pozitif dönüş aldıklarını belirterek, "Çok mutlu oldum. Evlat edinmek isteyip geri çevrilen insanlar olmuş. Ben de gelen şikayetler üzerine bu çalışmayı başlattım." dedi.

Kaya, bakanlığının çalışmalarına ilişkin soruları yanıtladı.

Artık çocuk yetiştirme yurtları kavramının kalmadığını, sevgi evleri sitesi ya da çocuk evlerinin bulunduğunu anımsatan Kaya, "Evleri ne kadar güzel de olsa 0-3 yaş arası çocuklar, kurumda kalmasın, ailelerin yanında olsun. Bu şekilde 528 çocuk var." ifadesini kullandı.

Bakan Kaya, koruyucu aile sayısını artırmak için valilikler ile çalıştıklarını bildirdi.

Bakım elemanlarının artık üniversite mezunu olduğuna değinen Kaya, bugüne kadar çok fazla lise mezunun çalıştığını aktardı.

Çocuk evlerini ziyaretlerinde gözünün içi parlayan, zehir gibi çocuklar gördüğüne işaret eden Kaya, "Bakıyorsun, bir bakım elemanı, 'Bu çocuğun derslerine yetemiyorum, öğretmen bulsanız da destek olsa.' diyor. Eğitimini sorduğumda kız meslek lisesi mezunu olduğunu söylüyor. Bu kapasitedeki çocuklara artık yetemiyorlar. Eğitim konusunda çok hassasım, iki üniversite bitirdim." diye konuştu.

"Çok mutlu oldum"

Bakan Kaya, evlat edinmede 40 yaş sınırının kaldırılmasına yönelik yönetmelik değişikliği üzerinde çalıştıklarını belirtti. Kaya, "İnanılmaz derecede geri dönüşümler oldu. Beklenenin çok üzerinde pozitif geri dönüşüm aldık. Çok mutlu oldum. Evlat edinmek isteyip geri çevrilen insanlar olmuş. Ben de gelen şikayetler üzerine bu çalışmayı başlattım." dedi.

Kaya, artık insanların daha geç evlendiğini, eskiden 20'lerin başında evlenilirken şimdi insanların 20'lerin sonuna doğru evlendiğini, özellikle eğitimli kesimin daha geç evlendiğini bildirdi. Kaya, "İş hayatı derken, kadınlar daha geç yaşta anne olmayı tercih ediyor. Zaten 30'a yaklaşmış, anne olmak istediğinde de bazen doğal yollarla olmuyor. Doğal yollarla olmayınca tedavi süreçleri de çok ilerledi. Çoğu insan 45 yaşına kadar beklemeyi tercih ediyor. " değerlendirmesinde bulundu.

"Asla '18 yaşına geldin kapının önündesin' diye birşey yok"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "18 yaşına geldin, kapının önündesin" diye bir şeyin asla söz konusu olmadığını vurguladı.

Devlet korumasındaki 18 yaşındaki çocuk liseyi bitirdiğinde istihdam hakkı elde ettiğine, kamuda atamasını yaptıklarına işaret eden Kaya, ataması yapıldıktan sonra da bu çocukların 3-4 ay evlerde kalmalarını sağladıklarına dikkati çekti.

Kaya, 18 yaşını bitirip, üniversiteyi kazanamayanları da üniversiteye hazırlanmak istemesi halinde evde kalmaya devam ettiğini belirtti. Kaya, "(18'in üzerindesin kapının önündesin) anlayışı şu an yok. Geçen ziyaret ettiğim bir çocukevinde böyle bir kızımız vardı, üniversiteye hazırlanmaya devam ediyor. Destekliyoruz. Eğitim konusunda çocukları çok destekliyoruz. Asıl istediğimiz hepsinin okuyup birer iş edinmesidir." ifadesini kullandı.