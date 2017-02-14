Başbakan Yıldırım, "Terör örgütleri hep beraber koro halinde 'hayır' propagandası yapıyorsa, bunun ülkemiz, milletimiz, vatandaşımız için bir işareti var. Vatandaş, hangi tercihini yapacaksa gidip yapacak. Terör örgütlerinin 'hayır' dediği yerde benim vatandaşlarım aynı safta olmayacaktır." dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grubu'nda, partililerin yoğun tezahüratı nedeniyle konuşmasına bir süre başlayamadı ve "Bunlar beni konuşturmayacaklar anlaşıldı." diyerek espri yaptı.

Anadolu'nun bütün renkleri, bütün desenlerinin rengarenk burada olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bir dakika sessizlik istiyorum. Bir anlaşma yapalım, görevimizi tamamlayalım sonra bol bol coşalım. Evet mi?" diye sordu. Yıldırım, salondan "evet" karşılığını aldı.

Yıldırım, Türkiye'nin 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüdüğünün altını çizerek, bu kutlu yürüyüşün en önemli adımlarını attıkları bir dönemden geçtiklerini söyledi. Yıldırım, milletin duasıyla Türkiye'nin aydınlık geleceğini inşa ettiklerini, gece gündüz demeden, durup soluklanmadan, milletin istikametinde, millet için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Türkiye'nin bütün il, ilçe ve köylerinin nabzını tuttuklarını aktaran Başbakan Yıldırım, 79 milyonun hissiyatına kulak verdiklerini, yurt dışındaki vatandaşları da ihmal etmediklerini anlattı.

'Evet diyecek o kadar çok sebep var ki...'

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin, muasır medeniyetler seviyesi hedefine bu vizyonla ilerlerken mevcut anayasanın, artık milletin beklentilerini karşılamakta yetersiz kaldığına dikkati çekti.

Yıldırım, "Hep söyledik yine söylüyoruz; bu anayasa 1982 model, yolda kalıyor, tekliyor. Hayırcılar, 'Bir ittirirsek çalışırız belki' diyor. Çalışmaz kardeşim, milleti boşuna yormayın. Vatandaş 16 Nisan'da sandığa gidecek, darbe ürünü bu anayasayı değiştirecek, evet mührünü vuracak, işi bitirecek." dedi.

Başbakan Yıldırım, "Vesayetin her türlüsüne dur demek için", "Milletin üstünde bir güç kabul edilmemesi için", "Daha geniş temsil gücü olan bir Meclis için", "Bağımsız, tarafsız yargı için", "Gençlerin siyasete atılması için", "Etkili yürütme, etkili demokrasi için", "Gençlerin sesisinin daha gür çıkması için", "Kutuplaşma değil kucaklaşma için", "Çatışma değil uzlaşarak çalışma için" ifadelerinin ardından salonda bulunanlardan "evet" yanıtını aldı. Yıldırım, "Evet diyecek o kadar çok sebep var ki... Ben sadece birkaç tanesini söyledim. Evette, bereket var. " değerlendirmesinde bulundu.

'Vatandaş, hangi tercihini yapacaksa gidip yapacak'

Yıldırım, "Terör örgütleri hep beraber koro halinde 'hayır' propagandası yapıyorsa, bunun ülkemiz, milletimiz, vatandaşımız için bir işareti var. Vatandaş, hangi tercihini yapacaksa gidip yapacak. Terör örgütlerinin 'hayır' dediği yerde benim vatandaşlarım aynı safta olmayacaktır." diye konuştu.