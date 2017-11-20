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Buradasınız : » » Etkisiz hale getirilen teröristler turuncu ve gri kategoride

Etkisiz hale getirilen teröristler turuncu ve gri kategoride

Ağrı Eleşkirt'te ve Hatay Hassa'da düzenlenen terör operasyonlarında etkisiz hale getirilen teröristlerin turuncu ve gri kategoride yer aldıkları ortaya çıktı.

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Etkisiz hale getirilen teröristler turuncu ve gri kategoride

Ağrı Eleşkirt dağlık alanda 15 Kasım'da başlatılan operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristin kimlikleri tespit edildi. 

Teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı'nın "Aranan Teröristler Listesi"nin turuncu kategorisinde yer alan "Piro" kod adlı Mehmet Salih Güvercin olduğu ortaya çıktı. 

Teröristin PKK'nın sözde "Karayazı-Eleşkirt Grup Sorumlusu" olduğu ve halktan zorla para topladığı belirlendi.

Hatay'daki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist gri kategoride

Hatay'ın Hassa ilçesi Bademli köyü yakınlarında, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. 

Amanos Dağlarında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilik, teröristlerden birinin gri listede yer alan 'Amed Redur' kod adlı M.E.A. diğerinin ise 'Baran Zilan' kod adlı Suriye uyruklu A.M. olduğunu açıkladı.

Osmaniye'de PKK'nın sığınağı ortaya çıkarıldı

Osmaniye Amanos bölgesinde bölücü terör örgütünün kış üslenmelerinin tespiti amacıyla düzenlenen operasyonda PKK'nın bir sığınağı ortaya çıkarıldı.

Sığınakta yapılan aramada havan, anti tank roketi, 5 kilogram TNT, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Öte yandan Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde düzenlenen operasyonda teröristlere ait 600 metre kablo ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: PKK, aranan teröristler listesi, ağrı
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