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Etkisiz hale getirilen teröristler, 23 şehidin failleri çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi.

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Etkisiz hale getirilen teröristler, 23 şehidin failleri çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin sözde Gap-Rıha sorumlusu olduğu ve İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer aldığı belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21 Ağustos'ta ilçeye bağlı Çimenli Mahallesi ve kırsal alanında başlatılan operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, teröristlerle ilgili yapılan kimlik tespitinde, aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan sözde Gap-Rıha sorumlusu Ş.B, sözde Derik sorumlusu H.B, sözde Viranşehir sorumlusu D.İ. ile S.G, P.A. ve Sabri kod adlı teröristin olduğu belirtildi.

23 şehidin failleri

Özellikle Derik, Mazıdağı ve Viranşehir ilçelerindeki birçok saldırının planlayıcıları ve failleri olduğu belirlenen teröristlerin, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki adliye lojmanlarına ve Cevizlik Mahallesi'ndeki Cevizlik Jandarma Karakol Komutanlığına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırılar, Şanlıurfa ve Mardin'de 19 güvenlik görevlisi ve 4 vatandaşın şehit edildiği, 52 güvenlik görevlisi ve 26 vatandaşın yaralandığı terör olaylarını planlayan, talimatını veren ve saldırılara katılan örgüt mensupları olduklarının tespit edildiği kaydedildi.

Anti-tank güdümlü füze ele geçirildi

Açıklamada, aynı bölgede devam eden arazi arama tarama çalışmalarında ise anti-tank güdümlü füze, 6 uzun namululu silah, 2 tabanca, 13 şarjör, 216 fişek, telsiz ve el yapımı patlayıcı düzeneği ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölge halkının desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak için il genelinde terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kızıltepe ilçesinde 21 Eylül'de İHA yardımıyla 6 kişilik PKK'lı grubun tespit edilmesi üzerine başlatılan hava destekli operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etiketler: valilik, terörist, Mardin, açıklama
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