Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3740'a çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin'deki tüm yerleşim yerlerini teröristlerden temizledi.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısını ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu 6. Olağan İl kongresinde açıkladı ve şunları söyledi:

"Söyledik dinlemediler. Terör örgütleriyle işbirlği yaptılar. Hala PYD/YPG'nin PKK'nın yan kuruluşu olduğunu kabul etmeyecek kadar dünya siyasetini takip etmiyorlar. Anlamıyorlar. Kusura bakmayın o zaman bizde gireriz. Şuan itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3740 oldu. Ne tüneller yapmışlar gördünüz mü? Güneydoğu'da da açmışlardı. Onları gömdük. Bunları gene gömeriz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız."

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 3740 terörist etkisiz hale getirildi.https://t.co/prLsNBSdm5 pic.twitter.com/Uz8GztBYWU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Mart 2018

"Mehmetçiğimiz mücadeleyi dağ taş demeden sürdürüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin terörle mücadelede hedefleri milli silahlarla imha ettiğine de değindi.

"Biz kendi silahlarımızı büyük ölçüde üretir hale geldik. Bu silahlarla Mehmetçiğimiz mücadeleyi dağ taş demeden sürdürüyor. Sana PYD sana YPG selam duracak. Bugünleri gördük. Bazılarını teslim ediyolar alacağız. Yola devam. Bu millet güçlü bir millet. Bu millet sıradan bir millet değil. Bu millet herşeyden önce tarihten aldığı o güçle ve imanının kendisine verdiği o güçle önce Fırat Kalkanı'ndan ardından Afrin Harekatı'nda hiç kimseyi dinlemeden yola çıktı. Fırat Kalkanı Harekatı'nda destan yazdı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Çok sert hava koşulları sebebiyle uçağımız yaklaştı tekrar Samsun'a geçtik. Bir taraftan karadan gelmeyi düşündük. En sonunda tekrar döndük ve helikopterle geldik. Ama aslolan sizlerle buluşmaktı. Buluştuk.

"Türkiye siyasi tarihinin en önemli iki seçimine sahne olacak"

- Hep olduğu gibi 16 Nisan'da da Ordu bizi yalnız bırakmadı. Ordu bir kez daha demokrasinin milli iradenin şehri olduğunu ispat etti. 2019 seçimleri var. Türkiye 2019'da siyasi tarihinin en önemli en kritik iki seçimine sahne olacak. Önce Mart ayında ardından Kasım ayında. Bayrağı açık ara göğüslemenizi özellikle sizlerden istiyorum.

"Eski Türkiye defterini kapatacağız"

- Tüm dünya sizi izliyor, takip ediyor. Dünyayı şaşırtacak neticeleri sandıklardan alacağız. Münbiç'e ihtiyaç var mı yok mu? Var derlerse önce ben sonrada sizleri yanıma alıp beraber gideceğiz. Biz beraber yürüdük bu yollarda. Biz dostlarımıza güven hasımlarımıza çeki düzen bir neticeye bu seçimlerde ulaşmak mecburiyetindeyiz. Eski Türkiye defterini kapatacak artık tamamen geleceğe odaklanacağız. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için seferber olmanızı istiyorum. Sizlerden büyük ve güçlü Türkiye'nin kuruluşuna omuz vermenizi istiyorum.

"Böyle ucuz bir siyaset tarzı olur mu?"

- 2019'un şimdiden birilerinin uykusunu kaçırdığını görüyoruz. Gölgelemek için kirli senaryolara şahit oluyoruz. Sırtını darbecilere dayayanlar miller iradesini baskı almaya çalışıyorlar. Ana muhalefet partisinin milletvekilleri sandıkta hile yapılacağından bahsediyor. Ülkemiz terör örgütlerine karşı mücadele verirken seçimi boykotu konuşuyorlar. Milletimiz istikbali adına kritik kararın arifesindeyken onlar hileyle yatıp hileyle kalkıyorlar. Böyle ucuz bir siyaset tarzı olur mu? Biz nerede öleceğimizi, nerede vuracağımızı çok iyi bilen bir teşkilatız. Siyasi parti olduğumuzu da unutmayın.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu İl Kongresi'nde konuşuyor. https://t.co/PcdoXlY63O — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Mart 2018

"Millettende mi utanmıyormusunuz?"

- Türkiye'de ana muhalefet partisinin görevi sandığa pusu kurmak mıdır? Türkiye gibi demokrasisi güçlü bir ülke bu ülkenin ana muhalefet partisi tarafından iftira atması yakışır mı? Tanklara uçaklara meydan okuyan bu aziz millete böyle bir itham yapılır mı? Millettende mi utanmıyormusunuz? Bu milletin aklını hafife almak olduğunu bilmiyor musunuz? Ana muhalefet partisindende bu ülkenin hayrına hiçbir şey sadır olmadı olmuyor. Onlarca seçime girdiler hepsinde yenildiler.

"Siyaset hiç bu kadar ayağa düşürülmemiştir"

- Bir türlü akıllarını başlarına toplamadılar. "Biz nerede yanlış yaptık?" Bu soruyu kendilerine sorma cesaretini kendilerine göstermediler. Stockholm sendromu gibi ifadelerle milletimizi suçlamaya kalktılar. Şimdiden beceriksizliklerine mana arıyorlar. Kedi uzanamadığı ciğere murdar dermiş. Bu bencil tavırlarıyla milli iradeye murdar muamelesi yapıyor. Bunun adı siyaset değildir, muhalefet yapmak hiç değildir. Ülkemizde vesayet ve darbe dönemleri dışında siyaset hiç bu kadar ayağa düşürülmemiştir. Bunlar oylamayı açık yaptırdılar sayımını gizli yaptırdılar. Bunların demokrasiyle yakından uzaktan alakası yok. 1946 seçimi tarihi hileli seçim olarak geçmiştir.

"Türk demokrasisinin altını oymaya çalışanları bu millet affetmeyecektir"

- Ne zaman gizli oy açık sayım sistemi devreye girdi işte o zaman milletimiz CHP'yi sandığa gömdü. İktidar yüzü göstermedi. Yolsuzlukla, hırsızlıka bataklığa dönmüş siyasi geçmişleriyle 2019 seçimlerine kara çalmaya yelteniyorlar. Yıkmak yok etmek için yapılan siyasetin Türkiye düşmanları dışında kimseye faydası olmaz. 15 Temmuz gecesi alçakların yarım bıraktığı işe hizmet ediyor. Ana muhalefet partisi tarihin hiçbir döneminde böyle çapsız bir kadroya mahkum olmamıştır. Türk demokrasisinin altını oymaya çalışanları bu millet affetmeyecektir. Miladını doldurmuş, terör örgütlerinin oyuncağı olmuş bu siyasi partiye milletimiz 2019'da hakettiği dersi verecektir.

- Ordu'ya harcadığımız para 18 katrilyon. 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesini yakında sizlerin hizmetine sunacağız. Turizmi belli bölgelere sadece kum, güneş, deniz mantığına hapsetmekten kurtarıyoruz. Tarihi eserler artık insanların daha çok merakını cezbediyor. Bizim boş geçirecek tek bir anımız dahi yoktur. AK Parti milletimizin tamamının partisidir.

Kaynak: TRT Haber