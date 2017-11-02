  • 03 KASIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Etkisiz hale getirilen 4 terörist arananlar listesi gri kategoride

Etkisiz hale getirilen 4 terörist arananlar listesi gri kategoride

Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerden 4'ünün arananlar listesinde olduğu ortaya çıktı.

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Etkisiz hale getirilen 4 terörist arananlar listesi gri kategoride

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4'ünün "Aranan Teröristler Listesi"nin gri kategorisinde yer aldığı, birinin de örgütün sözde "Dersim Saha Doğu Cephe Sorumlusu" olduğu belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik Nazımiye ilçesi kırsalındaki Kadısırtı Dokuz Kayalar bölgesinde gerçekleştirilen ve çıkan çatışmada 8'i ölü, biri sağ olmak üzere 9 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin soruşturma sürüyor.

Operasyonda, 3'ü kadın 8 teröristin ölü, bir kadın teröristin de sağ olarak ele geçirildiği belirtilerek, teröristlerden "Savaş" kod adlı Hamza Güler, "Sema" kod adlı Besna Kartal, "Tolhildan" kod adlı Ejder Yücedağ, "Medya Derik" kod adlı Remziye Bağırtan'ın İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nin gri kategorisinde yer aldığı anlaşıldı.

Teröristlerden birisi "Dersim Saha Doğu Cephe Sorumlusu"

Bu teröristlerden Güler'in ise örgütün sözde "Dersim Saha Doğu Cephe Sorumlusu" olduğu saptandı.

Kentte uzun süredir sürdürülen operasyonlarda ilk gez "Aranan Teröristler Listesi"nin gri kategorisinde yer alan 4 teröristin aynı operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonda, teröristlerden 6 kalaşnikof tüfek ile bir M-16 piyade tüfeği, biksi ve kanas olarak bilinen keskin nişancı tüfeği ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, PKK, aranan teröristler listesi
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